Що передбачає закон про обмеження НАБУ та САП: повний розбір положень

Верховна Рада. / © Associated Press

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Народний депутат Ярослав Железняк опублікував розбір ключових положень ухваленого законопроєкту №12414, який фактично позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За словами нардепа, закон передбачає повне підпорядкування цих органів Генеральному прокурору.

Ось основні зміни:

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Генпрокурор, а не керівник САП тепер є керівником прокурорів САП — саме він визначає, хто здійснюватиме нагляд за розслідуваннями НАБУ.

Генпрокурору надається право витребовувати будь-яке провадження НАБУ та передавати його іншому прокурору.

Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ до інших органів.

Якщо детективи НАБУ не виконають вказівок генпрокурора, справу просто вилучать з їхнього провадження.

Прокурори САП втрачають повноваження забирати провадження в інших органів, навіть якщо справа є підслідною НАБУ.

Директор НАБУ зможе витребувати справу лише за погодженням з Генпрокурором (раніше — з керівником САП).

Вирішення спорів про підслідність передається від САП до Генпрокурора.

Генпрокурор отримує право закривати справи топпосадовців за клопотанням сторони захисту.

Угоди про визнання вини у справах НАБУ також погоджуватиме Генпрокурор.

Підозри у справах НАБУ підписуватиме лише Генпрокурор.

Заборона на вказівки прокурорам САП з боку Генпрокурора скасовується.

У період воєнного стану дозволяється призначати прокурорів без конкурсу, підвищувати без конкурсу та звільняти у разі “реорганізації” — фактично, САП можуть ліквідувати шляхом зміни назви.

Железняк наголосив, що цей закон не просто послаблює антикорупційні органи, а відкриває шлях до їх повної підконтрольності політичному керівництву.

Нагадаємо, раніше речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз стурбований нещодавніми подіями, які відбуваються в Україні навколо Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції які мають вирішальне значення для реформ, необхідних для вступу країни до ЄС.