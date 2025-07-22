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Що передбачає закон про обмеження НАБУ та САП: повний розбір положень
Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.
Народний депутат Ярослав Железняк опублікував розбір ключових положень ухваленого законопроєкту №12414, який фактично позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
За словами нардепа, закон передбачає повне підпорядкування цих органів Генеральному прокурору.
Ось основні зміни:
Генпрокурор, а не керівник САП тепер є керівником прокурорів САП — саме він визначає, хто здійснюватиме нагляд за розслідуваннями НАБУ.
Генпрокурору надається право витребовувати будь-яке провадження НАБУ та передавати його іншому прокурору.
Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ до інших органів.
Якщо детективи НАБУ не виконають вказівок генпрокурора, справу просто вилучать з їхнього провадження.
Прокурори САП втрачають повноваження забирати провадження в інших органів, навіть якщо справа є підслідною НАБУ.
Директор НАБУ зможе витребувати справу лише за погодженням з Генпрокурором (раніше — з керівником САП).
Вирішення спорів про підслідність передається від САП до Генпрокурора.
Генпрокурор отримує право закривати справи топпосадовців за клопотанням сторони захисту.
Угоди про визнання вини у справах НАБУ також погоджуватиме Генпрокурор.
Підозри у справах НАБУ підписуватиме лише Генпрокурор.
Заборона на вказівки прокурорам САП з боку Генпрокурора скасовується.
У період воєнного стану дозволяється призначати прокурорів без конкурсу, підвищувати без конкурсу та звільняти у разі “реорганізації” — фактично, САП можуть ліквідувати шляхом зміни назви.
Железняк наголосив, що цей закон не просто послаблює антикорупційні органи, а відкриває шлях до їх повної підконтрольності політичному керівництву.
Нагадаємо, раніше речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз стурбований нещодавніми подіями, які відбуваються в Україні навколо Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції які мають вирішальне значення для реформ, необхідних для вступу країни до ЄС.