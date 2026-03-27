Що потрібно для швидкого закінчення війни: Зеленський назвав головну умову

Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував міжнародні ініціативи щодо завершення бойових дій. Глава держави застеріг союзників від спроб тиснути на Київ задля швидких результатів.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Monde.

За словами Зеленського, будь-які спроби примусити Україну до завершення війни шляхом поступок чи внутрішнього тиску не принесуть бажаного миру.

Реклама

Глава держави наголосив, що швидке припинення кровопролиття напряму залежить від рішучості Заходу щодо Москви, а не Києва.

«Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього буде досягнуто не шляхом посилення тиску на Україну. Це вирішиться більшим тиском на Росію. Але це їхнє право обирати», — заявив Зеленський.

Війна в Україні — останні новини:

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході у США заявляли про можливість перегляду пріоритетів у постачанні озброєння, наголошуючи, що національні інтереси залишаються ключовими.

Водночас у Держдепі зазначили, що станом на зараз жодна одиниця зброї, призначена для України, не була перенаправлена в інші регіони, хоча така можливість у разі потреби не виключається.

Реклама

Європейські союзники, зокрема Німеччина, наголошували на неприпустимості використання військової допомоги, оплаченої для України, для інших цілей. У Берліні підкреслювали, що така техніка має застосовуватися виключно для потреб ЗСУ.

Також, Україна раніше закликала західних партнерів посилити військову допомогу для ефективнішого ураження об’єктів на території Росії, де виробляються ударні безпілотники типу Shahed.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявляв, що масове виробництво та використання модернізованих дронів свідчить про поглиблення військової співпраці між Росією та Іраном.

За його словами, Україна вже завдає ударів по відповідних об’єктах на території РФ, однак для підвищення ефективності таких дій потребує додаткових ресурсів і сучасного озброєння, зокрема засобів для глибоких ударів і розвитку власного ракетного виробництва.