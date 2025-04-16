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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Що потрібно для виборів під час воєнного стану — голова "Опори" відповіла

Голова правління «Опори» Айвазовська вважає, що вибори, за певних умов, можуть бути і під час воєнного стану, і під час припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коли будуть вибори в Україні

Коли будуть вибори в Україні / © Associated Press

За певних обставин вибори в Україні можуть бути і в умовах правого режиму воєнного стану, і під час режиму припинення вогню.

Про це заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в інтерв’ю LB.UA.

«У мене немає відповіді на питання, коли будуть вибори, тому що за певних обставин вони можуть бути і в умовах правого режиму воєнного стану, і під час режиму припинення вогню. Вони можуть бути і після закінчення великої фази війни та припинення правого режиму воєнного стану», — каже Айвазовська.

На її думку, усе залежить від політичної гнучкості в Офісі президента, позиції парламенту, який «має певні опції для того, щоб, наприклад, провести президентську кампанію навіть до закінчення воєнного стану». При цьому, з боку ОП немає жодної конкретики щодо майбутніх виборів.

Айвазовська сумнівається у можливості підготуватися до виборів за строк менший ніж 12 місяців. Вона наголошує, що електоральний цикл треба захистити від зовнішнього втручання; захистити населення, громадян, учасників, суб’єктів, управлінців, кіберпростір. А це все займає багато часу.

«Я коли чую про три-чотири місяці (на підготовку до виборів — Ред.), можу зупинитися лише на одній темі Державного реєстру й розповісти, який вигляд це матиме в полі, коли в конкретних громадах 70–80% даних реєстру не відповідають дійсності. І що за бажання можна зробити з даними людей, які конвертуються в голоси в протоколі, якщо є чітке розуміння керівництва адміністрації, що цих людей немає, ніхто за них не прийде і не проголосує», — каже голова правління громадянської мережі «Опора».

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував чутки, чи дійсно влада зібралася проводити вибори вже влітку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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