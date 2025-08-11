- Дата публікації
Що принесе зустріч Трампа і Путіна на Алясці: спецпредставник Кремля зробив провокаційну заяву
Спецпредставник Кремля заінтригував анонсом зустрічі Трампа і Путіна, назвавши Аляску символом миру.
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна на Алясці принесе мир.
Про це заявив спецпредставник Путіна з економічної співпраці Кирило Дмитрієв.
«Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не посміхатимуться 15 серпня 2025 року. Діалог Путіна та Трампа принесе надію, мир та глобальну безпеку», — написав він у соціальній мережі X.
Також Дмитрієв опублікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясці. Він заявив, що ця територія історично пов’язує Росію та США. Зокрема, спецпредставник Путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо «Російською Америкою».
Також він показав ордер Казначейства США 1867 року — 7,2 мільйона доларів на купівлю Аляски та розписку, підписану російським посланцем Едуардом де Штеклем.
На цьому Дмитрієв не зупинився — щоб остаточно переконати у історичному зв’язку Аляски з Росією, він опублікував фото російських церков у штаті.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.
Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.