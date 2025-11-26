Що Путін готовий прийняти на мирних переговорах з Україною: невтішний прогноз NYT

Путін не йде на поступки / © Associated Press

Реклама

Українські та європейські дипломати зітхнули з полегшенням після спроб пом’якшити скандальний план президента США Дональда Трампа, який, за оцінками критиків, міг би надати Кремлю значні переваги.

Про це пише The New York Times.

Проте головне питання залишається відкритим: що насправді готовий прийняти президент Росії Володимир Путін. За даними аналітиків, він не має жодного стимулу йти на істотні поступки.

Реклама

Російський президент демонструє готовність продовжувати війну, незважаючи на серйозні втрати на фронті та економічні проблеми всередині країни. Його мета — змусити Україну погодитися на умови, які фактично підпорядкують її Москві.

Аналітики наголошують, що ситуація на полі бою дає Путіну мало причин пом’якшувати позицію. Україна втрачає території, ресурси та солдатів, а терпіння Сполучених Штатів також виснажується. Тому Кремль розраховує, що в майбутньому більш масштабний український колапс змусить Київ до значних поступок.

«Суть його війни — послабити Україну», — зазначає старша наукова співробітниця Центру Карнегі «Росія-Євразія» Тетяна Станова.

Бомблячи українську інфраструктуру та захоплюючи нові території, Путін розраховує отримати бажаний результат: якщо не зараз, то через шість місяців, якщо не через шість місяців — то через рік.

Реклама

Москва відкинула європейські зустрічні пропозиції, які обговорювалися останніми днями, назвавши їх «непродуктивними». Будь-які плани, що виходять за рамки базових домовленостей, досягнутих на саміті США–РФ на Алясці, на думку Кремля, приречені на невдачу.

Навіть так званий 28-пунктний план, який викликав критику через проросійський ухил, Путін, ймовірно, не погодився б реалізувати.