Що Путін насправді хоче отримати від зустрічі з Трампом – NYT

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Getty Images

Президент Росії Володимир Путін давно прагне зустрічі з Дональдом Трампом, і нині це бажання, здається, виходить на перший план у його стратегії щодо війни в Україні.

За даними The New York Times, Кремль розглядає можливу розмову з американським лідером як більш перспективний шлях до перемоги, ніж подальші дії на полі бою.

Як зазначають аналітики та знайомі з мисленням російського президента джерела, головна мета Путіна — не стільки здобуття контролю над конкретними територіями, скільки укладення угоди, яка дозволить реалізувати геополітичні амбіції Москви. У цьому контексті саме президент США, вважають у Кремлі, здатен забезпечити потрібні гарантії — від блокування вступу України до НАТО до зупинки подальшого розширення Альянсу на схід.

Це пояснює, чому Путін, попри нетерплячість Трампа, що неодноразово висловлював роздратування через затягування перемир’я, намагається зберігати з ним зв’язок. Як заявив прокремлівський політолог Сергій Марков, “Трамп потрібен Росії для реалізації її умов”, а сам Путін хоче “спокійно обговорити всі питання, важливі для США і Росії”.

У четвер Москва офіційно підтвердила намір провести особисту зустріч між Путіним і Трампом, хоча точну дату не оголосили. Утім, Білий дім погодився на саміт лише після сигналу від Кремля, що Путін готовий до реального припинення вогню.

Напередодні російський президент зустрівся в Москві з довіреною особою Трампа — бізнесменом Стівом Віткоффом. Деталі розмови залишилися невідомими, але помічник Путіна з міжнародної політики Юрій Ушаков підтвердив, що були передані “сигнали” щодо ситуації в Україні.

Спостерігачі припускають, що Кремль міг продемонструвати нову гнучкість у питанні територіального врегулювання. Нагадаємо, що раніше Росія наполягала на визнанні анексії чотирьох українських регіонів, хоча частина цих територій залишалася під контролем ЗСУ. Така позиція, як зазначають американські чиновники, ставила під сумнів щирість Кремля у питанні миру.

За словами деяких аналітиків, жорстка переговорна лінія Москви могла бути навмисною — аби наблизити особисту зустріч із Трампом. У Кремлі сподіваються, що саме тет-а-тет дозволить Путіну переконати Трампа в своїй версії “істинних причин конфлікту”.

Джерела, наближені до Кремля, кажуть: першочерговими вимогами Путіна є нейтралітет України, заборона на її вступ до НАТО, обмеження військових потужностей і формування в Києві більш лояльної до Москви влади. Територіальні питання, на їхню думку, мають другорядне значення.

Аналітики, зокрема Тетяна Станова з Євразійського центру Карнегі, вказують на те, що сам факт відсутності чітких меж у заявлених Росією “анексіях” свідчить про готовність до компромісів у земельному питанні. За її словами, Путін прагне гарантій, що Україна не стане антиросійським плацдармом. Якщо цього не можна досягти через міжнародні угоди — він намагатиметься отримати політичний контроль всередині самої України.

“Для Путіна головне — не території, а гарантії того, що Україна не буде в НАТО й не стане майданчиком для НАТОвської присутності”, — пояснює Станова. — “Усе інше — предмет переговорів”.

Нагадаємо, раніше Путін назвав місце, де б хотів зустрітися з Трампом. Він додав, що зацікавленість у “саміті Росія-США” виявлено з двох сторін.