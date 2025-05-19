Що Путін спробує "продати" Трампу під час розмови: політолог пояснив

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмові з президентом США Дональдом Трампом 19 травня спробує «продати» йому обмін полоненими з Україною як велику перемогу. За такого сценарію в американського лідера є два варіанти дій.

Таку думку політолог Вадим Денисенко висловив у ефірі Radio NV.

«Сьогодні буде продано Трампу обмін тисячі на тисячу людей. Це, звичайно, дуже позитивна історія, це неймовірно добре, що повертаються наші хлопці з полону. Але саме це буде сьогодні, з огляду на все, «продавати» Путін як величезну перемогу», — вважає експерт.

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Він додав, що президент Росії погодився на такий великий обмін, розуміючи, що американський лідер, по суті, загнаний у кут. На думку Денисенка, у Трампа є два варіанти виходу з цього кута.

«Або мати вигляд і дурний, або, в принципі, включати санкції, сильніші санкції проти Російської Федерації. Тому, я думаю, що десь в цьому напрямку будуть розвиватися події сьогодні», — сказав політолог.

США можуть запровадити нові санкції проти РФ

Щодо санкцій, то він заявив, що може йтися про запровадження режиму 500-відсоткових тарифів чи мит щодо тих країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, газ, продукцію «Росатому». Це передбачає законопроєкт, який підготував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

«І вже сказано, що і в нижній, і у верхній палаті американського парламенту, американського Конгресу, може бути не просто більшість за цю ідею, а навіть більшість, яка може подолати вето Трампа», — зауважив політолог.

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«Ну, і для самого Дональда Трампа це теж така можливість сказати Путіну, що «ні, ну дивись, ми з тобою, звісно, хотіли робити великий там deal (угоду — ред.) і там торгувати на європейському континенті російською нафтою та газом, але ж тут парламент, бачиш, у нас демократія. Ну і от зараз вони тут нарішають і навіть моє вето можуть подолати», — описав гіпотетичну реакцію Трампа Денисенко.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що 19 травня Путін проведе телефонну розмову з Трампом. Він також сказав, що можлива зустріч лідерів Росії та США залежить від їхніх особистих домовленостей.

Україні не слід очікувати позитивного результату від розмови Трампа з Путіним, вважає ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. За його словами, президент США продовжує спокійно реагувати на обурливі дії російського диктатора.