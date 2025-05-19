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Що Путін спробує "продати" Трампу під час розмови: політолог пояснив
Путін може використати обмін полоненими для тиску на Трампа, ставлячи американського президента перед вибором між політичною слабкістю та посиленням санкцій проти РФ.
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмові з президентом США Дональдом Трампом 19 травня спробує «продати» йому обмін полоненими з Україною як велику перемогу. За такого сценарію в американського лідера є два варіанти дій.
Таку думку політолог Вадим Денисенко висловив у ефірі Radio NV.
«Сьогодні буде продано Трампу обмін тисячі на тисячу людей. Це, звичайно, дуже позитивна історія, це неймовірно добре, що повертаються наші хлопці з полону. Але саме це буде сьогодні, з огляду на все, «продавати» Путін як величезну перемогу», — вважає експерт.
Він додав, що президент Росії погодився на такий великий обмін, розуміючи, що американський лідер, по суті, загнаний у кут. На думку Денисенка, у Трампа є два варіанти виходу з цього кута.
«Або мати вигляд і дурний, або, в принципі, включати санкції, сильніші санкції проти Російської Федерації. Тому, я думаю, що десь в цьому напрямку будуть розвиватися події сьогодні», — сказав політолог.
США можуть запровадити нові санкції проти РФ
Щодо санкцій, то він заявив, що може йтися про запровадження режиму 500-відсоткових тарифів чи мит щодо тих країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, газ, продукцію «Росатому». Це передбачає законопроєкт, який підготував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
«І вже сказано, що і в нижній, і у верхній палаті американського парламенту, американського Конгресу, може бути не просто більшість за цю ідею, а навіть більшість, яка може подолати вето Трампа», — зауважив політолог.
«Ну, і для самого Дональда Трампа це теж така можливість сказати Путіну, що «ні, ну дивись, ми з тобою, звісно, хотіли робити великий там deal (угоду — ред.) і там торгувати на європейському континенті російською нафтою та газом, але ж тут парламент, бачиш, у нас демократія. Ну і от зараз вони тут нарішають і навіть моє вето можуть подолати», — описав гіпотетичну реакцію Трампа Денисенко.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що 19 травня Путін проведе телефонну розмову з Трампом. Він також сказав, що можлива зустріч лідерів Росії та США залежить від їхніх особистих домовленостей.
Україні не слід очікувати позитивного результату від розмови Трампа з Путіним, вважає ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. За його словами, президент США продовжує спокійно реагувати на обурливі дії російського диктатора.