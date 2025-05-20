Що Путін та Сі Цзіньпін зрозуміли про Трампа: пояснення експерта

Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін зробили висновки про американського очільника Дональда Трампа. Російський та китайський головнокомандувачі зрозуміли, що загрози для них з боку лави Штатів немає.

Про це сказав старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

«Путін чудово розуміє, що Трамп може мати ресурси, за допомогою яких він може чинити тиск на Путіна, але Трамп не хоче цього робити. У Трампа відсутня будь-яка мотивація», — стверджує Ілларіонов

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Але критично важливою подією, додає він, стало 8 травня 2025 року, коли в результаті переговорів з китайським керівником Сі вони обидва дійшли розуміння, що Трамп не становить загрози ні Путіну, ні Сі, ні Россії, ні Китаю.

«Трамп замість шаленого страшного тигра або бурхливого звіра перетворився на плюшевого тигра, який багато говорить, пише багато твітів, запрошує кореспондентів щодня до Білого дому, але реальної воєнної загрози, загрози безпеці ні Путіну, ні Сі не уявляє», — говорить експерт.

На його думку, саме тому Путін і Сі 8 травня підписали низку важливих документів з питань світової безпеки, які не мають аналогів у російсько-китайських відносинах.

Раніше військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Путіним, а тому все частіше приймає його точку зору та тисне на Україну.

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Військовий експерт зазначив, що російський диктатор задобрює Трампа, щоб той тиснув на Україну.

«Зараз ситуація зайшла у телефонний режим перемовин, які ініціював Трамп. На мою думку, розмова вчергове закінчиться нічим, бо Трамп програє Путіну, ним керує банальне марнославство. Він радіє дарункам на кшталт золотого літака чи породистого верблюда альбіноса, а доля України його хвилює менш за все. Путін це добре бачить і використовує його ваду. Тому і тягнуться ці нескінченні телефонні перемовини. Російський диктатор просто намагається дотиснути Трампа, аби той дотиснув Україну бути більш поступливою», — каже Ігор Романенко.