Що робитимуть США, якщо Путін не припинить вогонь на 30 днів: представник при НАТО відповів

Президент Трамп висловлював своє розчарування Росією / © Associated Press

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США доведеться оцінювати зобов’язання президента РФ Володимира Путіна щодо довгострокового припинення вогню за його діями, а не словами.

Про це сказав постійний представник США при НАТО Метью Вітакер на онлайн брифінгу для журналістів, відповідаючи на запитання ТСН.ua.

«Очевидно, що, зрештою, нам доведеться оцінювати зобов’язання президента Путіна щодо довгострокового припинення вогню за його діями, а не словами. Ми маємо прийти до столу переговорів, щоб припинити цю війну. І якщо ми не сядемо за стіл переговорів, то кінця цій війні не буде. Нам потрібно побачити, чи зможемо ми припинити цю війну», — сказав Метью Вітакер.

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За його словами, американський президент Дональд Трамп має «унікальну здатність залучити обидві сторони до столу переговорів».

«Із ним на чолі ми просунулися далі цим шляхом. І якщо хтось і може укласти мирну угоду, то це президент Трамп. І, очевидно, він хоче покласти край вбивствам, що найважливіше, і смертям, і просто трагедії, яку ми бачимо щодня, щогодини, щотижня та щомісяця», — зазначив Метью Вітакер.

На його думку, наразі у ситуації із переговорами слід діяти покроково.

«Нам просто потрібно робити це крок за кроком. Я думаю, що президент Трамп висловлював своє розчарування Росією. Раніше він був розчарований Україною. Але ми як ніколи близько підійшли до закінчення війни та припинення бойових дій. І я вважаю, що це чудовий крок. Але знову ж таки, нам потрібно подивитися, як все розвиватиметься у четвер (15 травня в Туреччині — Ред.), і просто робити це крок за кроком. Тож важко передбачити, що станеться після цього (чи запровадять США додаткові санкції проти Росії — РФ.). І, сподіваюся, з Божою допомогою ми досягнемо угоди у четвер, і у нас буде мир і припинення бойових дій», — додав він.

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Нагадаємо, присутність президента США Трампа на перемовинах у Туреччині 15 травня залежатиме від участі кремлівського очільника Володимира Путіна. Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України генерал Кіт Келлог.

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