Що росіяни пропонують США: Зеленський заявив про порожній документ на переговорах

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, якого долучили до переговорів із Вашингтоном щодо розроблення надр на територіях країни-агресорки намагається не лише маніпулювати США щодо угоди про копалини, але й домогтися розморожування російських активів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 9 квітня.

За словами Зеленського, росіяни пропонують владі США через Дмитрієва, який є керівником Російського фонду прямих інвестицій і має відповідні зв’язки з американською стороною «порожній документ».

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«Просто, щоб показати, що, мовляв, „з українцями складно з мінерал діл, бо вони до кожної деталі чіпляються, а ми готові“. Але ми точно розуміємо, що він (документ — ред.) буде порожній, тому що енергетику руські не віддадуть. Вони давно ці гроші крадуть від свого населення, давно сидять на всіх цих потоках, тому Америка це точно не отримає… Але схема полягає в тому, що все це веде до розблокування економічних відносин. Я би подивився на це глибше. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують», — пояснив Зеленський.

Росіяни пропонують використати їхні заморожені активи

Те, що Кремль запропонує Вашингтону використати російські заморожені активи, за словами Зеленського, є «другою історією».

«Ми вважаємо, що вони розпочали через цю людину (Дмитрієва — ред.) наступні кроки: зняти заморозку активів вони не можуть, але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих 300 мільярдів є 2-3-5 мільярдів тієї чи іншої людини. Ну і, наприклад, зняти вже якісь санкції завдяки комусь в Європі. Наприклад, беруться ці мільярди і продаються в якості боргу керівнику однієї чи іншої країни Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п’ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п’ять собі. Розумієте, так? І ось цей ланцюжок ми бачимо, пан, товариш, хто він там — сєпар, який в Україні народився, Дмитрієв, займається відповідними кроками», — сказав президент.

За такою схемою «рускі», за словами Зеленського, і намагаються забрати ці гроші.

«Те, що вони пропонували американському бізнесу купити за рахунок цих активів велику кількість тієї чи іншої продукції — це також факт. Наприклад, вони сказали, що десятки літаків пасажирських, вони їх забирають собі, а розрахунок він в Європі є, можете там забрати. Також з дісконтами і так далі. І в цілому вони пропонують ці гроші використовувати західному світу за відповідні кроки зняття санкцій тощо», — сказав Зеленський.

Тому, як додав президент, Україна працює над тим, щоб санкції проти РФ не скасовувалися, адже це може бути пов’язано із замороженими активами.

«Наприклад, ми знаємо, що має місце і питання „Північного потоку-2“. Знов. І є відповідні деякі інтереси. До речі, хотів би звернути увагу, ми вважаємо, що ця тематика проговорюється не з Німеччиною», — додав Зеленський.

Нагадаємо, український президент також повідомив, Що буде, якщо США не домовляться з РФ про перемир’я: Зеленський про план "Б"

За словами Зеленського, що буде, якщо у США не вийде домогтися припинення вогню. За його словами, тоді Сполучені Штати здійснять «відповідні сильні кроки».

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