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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Що сталося між Зеленським і Трампом у Ватикані і до чого тут Путін — розбір NYT

Іноземна преса обговорює те, хто сприяв потеплінню стосунків між США та Україною. Протягнути «оливкову гілку» Трампу Зеленського переконав премʼєр-міністр Британії Кір Стармер та Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Взаємини між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом помітно змінилися після короткої розмови у Ватикані — вони там зустрілися під час похорон Папи Римського.

Про це пише видання The New York Times.

«Наразі вони істотно відрізняються від нижньої точки ― 28 лютого, коли Трамп і Зеленський посварились у Білому домі. Українські переговорники змогли досягти домовленості, яка стала вигідною для обох сторін ― і може в подальшому привести до фактичного захисту Вашингтоном України. Однак такий результат ― не лише через майстерність українських дипломатів. Вплинув і Путін», — зазначають журналісти.

Посланець Трампа Стів Віткофф бачився з російським диктатором чотири рази й був компліментарним ― ба більше, він навіть повторював у своїх заявах тези російської пропаганди. Однак ані улесливі промови щодо Путіна і могутності Росії, ані поступки Москві, на які США пішли навіть до початку формальних мирних переговорів, не дали результату.

«Росіяни хотіли значно більшого за те, на що могли погодитись Сполучені Штати, і продовжували активно атакувати мирні українські міст», — вважає медіа.

Це розлютило Трампа ― наближені до нього співрозмовники NYT запевняють, що наразі американський президент дуже злий на Путіна, і це сильно відрізняється від його попередніх настроїв, коли він вважав причиною війни Зеленського і, власне, Україну.

По-друге, важливу роль зіграло «примирення» Трампа і Зеленського за посередництва лідерів європейських країн, зокрема Емманюеля Макрона і Кіра Стармера.

І, по-третє, Трамп уже не сприймає Путіна як геніального лідера, як це було за його першого терміну у 2017―2021 роках.

«Вже і Трамп сильніший та досвідченіший гравець, і Путін уже далеко не в тій формі. Сьогодні ж Росія фактично є васалом Китаю і багато в чому залежить від Пекіну. Путін загруз у війні, яка висмоктує з Росії ресурси на перспективи, й економіка країни вже, очевидно, на межі. Причин захоплюватись Путіним мало ― і Трамп, схоже, це усвідомив», — зазначили журналісти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похороном Папи Римського 26 квітня. Лідери розмовляли протягом 15 хвилин. Планувалася ще одна зустріч після церемонії, але вона не відбулася.

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