Що станеться у разі смерті Трампа на посаді президента США: хто отримає владу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп став найстаршим обраним президентом в історії США, що змушує аналітиків згадати про 25-ту поправку до Конституції. У разі його смерті на посаді владна вертикаль зміниться миттєво, а країну очолить наймолодший лідер в історії.

Про це пише Lad Bible.

Попередник і наступник Трампа — Джо Байден — залишається найстаршою особою, яка фактично виконувала обов’язки президента в Білому домі. Водночас на момент обрання Трампа на другий термін у січні 2025 року він був старшим, ніж Байден у відповідний період своєї політичної кар’єри.

Реклама

З огляду на вік, особливості способу життя та ризики для здоров’я, характерні для 79-річного чоловіка з надмірною вагою, імовірність того, що він може не завершити каденцію, розглядається серйозніше, ніж зазвичай.

Трамп є заможною людиною, а фінансові можливості часто означають довше життя та доступ до найсучаснішої медицини. Втім, існують об’єктивні біологічні обмеження, які не залежать від статусу чи ресурсів.

Сценарій смерті президента під час виконання повноважень давно передбачений американською системою влади. Для цього в США існують чітко прописані механізми, адже подібні ситуації вже траплялися в історії держави.

До влади прийде Джей Ді Венс

Конституція США однозначно визначає, що відбувається у разі смерті президента або його неспроможності виконувати свої обов’язки: президентські повноваження автоматично переходять до віцепрезидента.

Реклама

«У разі усунення президента з посади, або його смерті, відставки чи нездатності виконувати повноваження й обов’язки зазначеної посади, ті самі повноваження переходять до віцепрезидента, а Конгрес може законом передбачити порядок дій у разі усунення, смерті, відставки або нездатності як президента, так і віцепрезидента, визначивши, який посадовець тоді виконуватиме обов’язки президента, і такий посадовець діятиме відповідно, доки нездатність не буде усунена або не буде обрано президента», — йдеться в Конституції.

Інакше кажучи, у разі смерті Трампа вся повнота влади перейде до його віцепрезидента Джея Ді Венса, який одразу стане президентом США.

Подібний механізм уже не раз застосовувався в американській історії: вісім президентів померли, перебуваючи на посаді — чотири з природних причин і ще чотири внаслідок замахів. У кожному разі їхні віцепрезиденти ставали главами держави.

Формування нової команди

Після вступу на посаду новий президент якнайшвидше складає присягу та отримує право сформувати власний склад уряду. Він може як зберегти чинних членів кабінету, так і замінити їх на власний розсуд. Крім того, виникає необхідність призначення нового віцепрезидента, оскільки ця посада стає вакантною.

Реклама

Кандидат на посаду віцепрезидента має отримати схвалення обох палат Конгресу.

У разі, якби Трамп помер до 1 серпня цього року, Венс увійшов би в історію як наймолодший президент США. Наразі цей титул належить Теодору Рузвельту, якому було 42 роки, коли він очолив країну після вбивства Вільяма Мак-Кінлі.

Венсу зараз 41 рік, тож теоретично він і досі може стати наймолодшим президентом за всю історію США.

Нових виборів не буде

Якщо Венс обійме посаду президента та завершить термін Трампа, це матиме безпосередній вплив на його подальші виборчі перспективи.

Реклама

У США смерть президента та автоматичне передавання влади віцепрезиденту традиційно не порушують встановленого виборчого календаря. Водночас 22-га поправка до Конституції визначає обмеження:

«Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі, і жодна особа, яка обіймала посаду президента або виконувала обов’язки президента понад два роки терміну, на який було обрано іншу особу, не може бути обрана на посаду президента більше ніж один раз».

Отже, якщо вибори відбуватимуться у звичному режимі, можливість Венса балотуватися повторно залежатиме від того, скільки часу залишалося до завершення президентського терміну Трампа. Якщо цей період перевищуватиме два роки, Венс матиме право взяти участь у президентських виборах лише один раз.

До слова, за даними CNN, Трамп особисто наказав команді Білого дому максимально наповнювати його публічний розклад дрібними деталями, щоб спростувати закиди медіа у втраті працездатності. 79-річного президента розлютив аналіз The New York Times, який показав скорочення його активності на 39% порівняно з 2017 роком. Тепер до графіка вносять навіть приватні дзвінки та закриті зустрічі, щоб продемонструвати насиченість робочого дня. Трамп вкрай болісно реагує на будь-які натяки щодо його уповільнення через вік.