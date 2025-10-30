Що стоїть за ідеєю Путіна про "мікроперемир’я" у Покровську: в ISW розкрили суть

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін зробив демонстративну заяву про готовність до кількагодинного «мікроперемир’я» у Покровську Донецької області. Такий крок, імовірно, має на меті створити враження, що саме Москва нібито не перешкоджає мирному процесу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

29 жовтня Путін заявив, що російські війська начебто оточили українські сили в Куп’янську та Покровську, і запропонував припинення вогню на дві-шість годин, щоб журналісти могли потрапити до міста. Однак, за оцінками ISW, жодне з цих міст не перебуває в оточенні.

Путін також висловив думку, що Росія нібито побоюється українських провокацій під час такого короткотривалого перемир’я, які Київ міг би використати для звинувачень Москви.

«Ймовірно, Путін використовує ідею таких „мікроперемир’їв“, щоб створити видимість зацікавленості Росії у припиненні вогню, особливо після того, як Кремль публічно відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа щодо перемир’я на поточній лінії фронту», — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що запропоноване перемир’я є не мирною ініціативою, а медіапостановкою, покликаною представити ситуацію у вигідному для Росії світлі.

Зазначається, що очільник Кремля оголосив про цю пропозицію показово, прагнучи привернути увагу до перебільшених заяв про успіхи російських військ у Покровську.

В ISW припускають, що диктатор усвідомлює — Україна не прийме такої неправдивої та показної пропозиції, що дозволить Кремлю далі просувати наратив про нібито небажання Києва до миру.

Нагадаємо, напередодні в ЗСУ та Центрі протидії дезінформації спростували слова Путіна про начебто оточення ворогом українським військ у Покровську та Куп’янську. Станом на 29 жовтня у Куп’янську та на околицях точилися важкі бої, і ворог намагавться закріпитися в північній частині, але захисники України в оточенні не перебували.

30 жовтня сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито «блокування» українських сил у Покровську та Куп’янську. За його словами, підрозділи стримують чисельно переважальну ворожу навалу, і що російська піхота накопичується в міській забудові. Сирський назвав ситуацію складною і заявив, що працює над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.