Що стоїть за пасивністю Трампа у війні проти України: в CNN розповіли

Трамп і Путін / © Reuters

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Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні викликають дедалі більше запитань. Попри словесну критику в бік Володимира Путіна, американський лідер не вживає рішучих кроків проти Кремля.

Про це повідомляє CNN.

У Москві реакцію Трампа на масовані атаки дронів по українських містах назвали «емоційним перевантаженням», а саму адміністрацію США — такою, що не готова до жорстких санкцій чи посиленого тиску.

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Як зазначає видання, російський диктатор може безкарно перевіряти рішучість Вашингтона. Ба більше, Трамп нерідко «пом’якшує» свою критику Кремля закидами на адресу Києва і президента Володимира Зеленського.

За інформацією CNN, активізація обстрілів українських міст, зокрема цивільного населення, почалася майже одразу після розмови Трампа з Путіним. Аналітики розцінюють це як спробу Кремля перевірити американського президента на міцність.

У матеріалі також наголошується, що Трамп загнав себе в політичну пастку: він послідовно виступав проти фінансової допомоги Україні, а також просував ідею мирних переговорів з Росією. Тепер запровадження жорстких санкцій може видаватися визнанням помилок і вдарити по його репутації.

За найпесимістичнішим сценарієм, Трамп може просто вийти з переговорів щодо завершення війни. В такому разі Росія матиме можливість продовжити стратегію «війни на виснаження» та посилити атаки на цивільну інфраструктуру.

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Нагадаємо, США сподіваються, що після зустрічі України та РФ у Стамбулі, яка може відбутися 2 червня, ситуація щодо мирного врегулювання «зрушить з мертвої точки».

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, президент США Дональд Трамп виступає за вирішення війни «за столом переговорів, а не на полі бою».

Водночас Сполучені Штати Америки занепокоєні можливим рішенням України не брати участі в мирних переговорах із Росією, які заплановані у Стамбулі.