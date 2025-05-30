- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 949
- Час на прочитання
- 2 хв
Що стоїть за пасивністю Трампа у війні проти України: в CNN розповіли
Трамп ще має шанс допомогти Україні: для цього потрібно активізувати постачання зброї та суттєво посилити систему ППО.
Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні викликають дедалі більше запитань. Попри словесну критику в бік Володимира Путіна, американський лідер не вживає рішучих кроків проти Кремля.
Про це повідомляє CNN.
У Москві реакцію Трампа на масовані атаки дронів по українських містах назвали «емоційним перевантаженням», а саму адміністрацію США — такою, що не готова до жорстких санкцій чи посиленого тиску.
Як зазначає видання, російський диктатор може безкарно перевіряти рішучість Вашингтона. Ба більше, Трамп нерідко «пом’якшує» свою критику Кремля закидами на адресу Києва і президента Володимира Зеленського.
За інформацією CNN, активізація обстрілів українських міст, зокрема цивільного населення, почалася майже одразу після розмови Трампа з Путіним. Аналітики розцінюють це як спробу Кремля перевірити американського президента на міцність.
У матеріалі також наголошується, що Трамп загнав себе в політичну пастку: він послідовно виступав проти фінансової допомоги Україні, а також просував ідею мирних переговорів з Росією. Тепер запровадження жорстких санкцій може видаватися визнанням помилок і вдарити по його репутації.
За найпесимістичнішим сценарієм, Трамп може просто вийти з переговорів щодо завершення війни. В такому разі Росія матиме можливість продовжити стратегію «війни на виснаження» та посилити атаки на цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, США сподіваються, що після зустрічі України та РФ у Стамбулі, яка може відбутися 2 червня, ситуація щодо мирного врегулювання «зрушить з мертвої точки».
Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, президент США Дональд Трамп виступає за вирішення війни «за столом переговорів, а не на полі бою».
Водночас Сполучені Штати Америки занепокоєні можливим рішенням України не брати участі в мирних переговорах із Росією, які заплановані у Стамбулі.