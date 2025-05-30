ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
2 хв

Що стоїть за пасивністю Трампа у війні проти України: в CNN розповіли

Трамп ще має шанс допомогти Україні: для цього потрібно активізувати постачання зброї та суттєво посилити систему ППО.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Путін

Трамп і Путін / © Reuters

Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні викликають дедалі більше запитань. Попри словесну критику в бік Володимира Путіна, американський лідер не вживає рішучих кроків проти Кремля.

Про це повідомляє CNN.

У Москві реакцію Трампа на масовані атаки дронів по українських містах назвали «емоційним перевантаженням», а саму адміністрацію США — такою, що не готова до жорстких санкцій чи посиленого тиску.

Як зазначає видання, російський диктатор може безкарно перевіряти рішучість Вашингтона. Ба більше, Трамп нерідко «пом’якшує» свою критику Кремля закидами на адресу Києва і президента Володимира Зеленського.

За інформацією CNN, активізація обстрілів українських міст, зокрема цивільного населення, почалася майже одразу після розмови Трампа з Путіним. Аналітики розцінюють це як спробу Кремля перевірити американського президента на міцність.

У матеріалі також наголошується, що Трамп загнав себе в політичну пастку: він послідовно виступав проти фінансової допомоги Україні, а також просував ідею мирних переговорів з Росією. Тепер запровадження жорстких санкцій може видаватися визнанням помилок і вдарити по його репутації.

За найпесимістичнішим сценарієм, Трамп може просто вийти з переговорів щодо завершення війни. В такому разі Росія матиме можливість продовжити стратегію «війни на виснаження» та посилити атаки на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, США сподіваються, що після зустрічі України та РФ у Стамбулі, яка може відбутися 2 червня, ситуація щодо мирного врегулювання «зрушить з мертвої точки».

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, президент США Дональд Трамп виступає за вирішення війни «за столом переговорів, а не на полі бою».

Водночас Сполучені Штати Америки занепокоєні можливим рішенням України не брати участі в мирних переговорах із Росією, які заплановані у Стамбулі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie