Що стоїть за погрозами Медведєва Трампу: пояснення аналітиків

Медведєв часто озвучує потрібні Кремлю тези / © Associated Press

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Погрози заступника очільника Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва на адресу США, є частиною ширшої кампанії «брязкання» ядерною зброєю з боку Кремля.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Посадовці Кремля та пов’язані з ними особи, часто використовують „брязкання“ ядерною зброєю в якості елемента кампанії рефлексивного контролю, мета якої — змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Росії», — вважають експерти.

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Крім того, аналітики вважають озвучені 31 липня погрози заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва на адресу США, частиною тактики рефлексивного контролю.

«Путін міг би легко припинити подібні заяви з боку Медведєва, якби захотів, особливо враховуючи, що Кремль координує офіційні меседжі та повністю контролює інформаційний простір, Інтернет та ЗМІ в Росії», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 серпня про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Медведєв, реагуючи на критику Трампа, заявив, що Росія «продовжить йти своїм шляхом». «Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», — написав Медведєв.

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Напередодні Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.

«Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові», — сказав Трамп.

У відповідь Дональд Трамп назвав російського посадовця «провальним колишнім президентом» і заявив, що тому «слід стежити за словами».

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

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