Що стоїть за пропозицією Путіна зустрітись із Зеленським у Москві: в МЗС розкрили намір Кремля

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав «несерйозною» пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у Москві. Він зазначив, що Україна готова до перемовин, але Росія таким чином уникає зустрічей.

Про це він сказав під час брифінгу у п’ятницю, 5 вересня.

«Ця пропозиція несерйозна і спрямована на блокування зустрічей. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема й до американської сторони. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів», — зазначив Тихий.

Чому пропозицію відкинули

За словами Георгія Тихого, пропозиція провести зустріч у столиці агресора є спробою уникнути реальних переговорів і «демонструє, що саме Росія, на жаль, продовжує відповідати на всі пропозиції щодо зустрічі». Водночас той факт, що у Кремлі, зрештою, вже допускають можливість зустрічі Зеленського та Путіна, є «рухом у правильному напрямку».

Україна вважає будь-яку географію зустрічі прийнятною, за винятком держави-агресора. Тим часом уже щонайменше сім країн висловили готовність прийняти у себе зустріч лідерів України та Росії.

Альтернативні майданчики для зустрічі

Українська сторона переконана, що зустріч президентів необхідна, але вона повинна відбутися на нейтральній території. Своєю пропозицією провести її в Москві Росія лише імітує готовність до переговорів, тоді як насправді прагне їх заблокувати.

«І в цей час навіть якісь ідеї, які спрямовані знову на те, щоб просто вдати вигляд, нібито щось там досягається і всі до чогось готові. А насправді — просто нереалістичні пропозиції», — зазначив речник МЗС.

Георгій Тихий додав, що Україна зацікавлена в конструктивних пропозиціях щодо переговорів. Усі країни-партнери розуміють несерйозність російської ініціативи і тому пропонують свої майданчики для зустрічі.

Нагадаємо, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на пропозицію Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві. Він зазначив, що у Путіна є звичка «тікати з Москви», коли хтось їде туди, щоб з ним поговорити.