Спільні військові навчання РФ та Китаю: експерт розкрив приховані цілі

Військові навчання РФ та Китаю / © Associated Press

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У серпні Китай та Росія проведуть спільні військові навчання. Вони відбудуться біля Владивостока, у Японському морі, а також у Тихому океані. Це викликає запитання: навіщо вони це роблять? Ці маневри можуть бути не лише відпрацюванням спільних дій, а й «пальпацією можливостей потенційного противника».

Таку думку висловив військовий експерт, директор розвитку Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

За словами Валерія Рябих, для Росії подібні навчання є вимушеним кроком.

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«Вони розуміють, що Китай є природним антагоністом Російської Федерації і зберігатиме певну прихильність до співпраці з Росією допоки це не суперечитиме його інтересам», — пояснив експерт.

Він посилається навіть на зливи документів ФСБ, які свідчать про розробку операцій для посилення контррозвідувальних заходів у відносинах з КНР ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі спільні навчання, що останнім часом відбуваються з певною періодичністю, вигідні обом сторонам для «звіряння військових можливостей одне одного».

Влерій Рябих застерігає, не варто виключати, що під виглядом партнерства ці заходи є насамперед зондуванням потенціалу можливого противника. Це дозволяє «тримати руку на пульсі», щоб згодом вчасно реагувати на будь-які зміни.

Отже, майбутні навчання «Морська взаємодія-2025» між ВМС Китаю та Росії — це не просто демонстрація сили, а, можливо, значно глибша гра на геополітичній арені.

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Нагадаємо, у Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на їхні відносини з агресоркою Росією. Адже нібито їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.