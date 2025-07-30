ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Спільні військові навчання РФ та Китаю: експерт розкрив приховані цілі

Китай та Росія готуються до спільних військових навчань у серпні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Військові навчання РФ та Китаю

Військові навчання РФ та Китаю / © Associated Press

У серпні Китай та Росія проведуть спільні військові навчання. Вони відбудуться біля Владивостока, у Японському морі, а також у Тихому океані. Це викликає запитання: навіщо вони це роблять? Ці маневри можуть бути не лише відпрацюванням спільних дій, а й «пальпацією можливостей потенційного противника».

Таку думку висловив військовий експерт, директор розвитку Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

За словами Валерія Рябих, для Росії подібні навчання є вимушеним кроком.

«Вони розуміють, що Китай є природним антагоністом Російської Федерації і зберігатиме певну прихильність до співпраці з Росією допоки це не суперечитиме його інтересам», — пояснив експерт.

Він посилається навіть на зливи документів ФСБ, які свідчать про розробку операцій для посилення контррозвідувальних заходів у відносинах з КНР ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі спільні навчання, що останнім часом відбуваються з певною періодичністю, вигідні обом сторонам для «звіряння військових можливостей одне одного».

Влерій Рябих застерігає, не варто виключати, що під виглядом партнерства ці заходи є насамперед зондуванням потенціалу можливого противника. Це дозволяє «тримати руку на пульсі», щоб згодом вчасно реагувати на будь-які зміни.

Отже, майбутні навчання «Морська взаємодія-2025» між ВМС Китаю та Росії — це не просто демонстрація сили, а, можливо, значно глибша гра на геополітичній арені.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на їхні відносини з агресоркою Росією. Адже нібито їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie