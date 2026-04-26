Що таке перемога України у війні з РФ: Залужний назвав три невід'ємні складові

Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив особисте бачення перемоги України у війні з Росією.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами, передає «Фабрика новин».

На його думку, перемога — це не лише завершення бойових дій, а створення умов для безпечного та перспективного майбутнього наступних поколінь.

1. Відчуття безпеки

«Перше. Після того, як об’являть перемогу, через 16 — 17 хвилин я хочу відчути себе в безпеці. Я хочу відчути себе в безпеці після того, як буде оголошена перемога. Я хочу знати, що мої внуки воювати не будуть. Ось перше, що я хочу отримати. Що таке для мене перемога? Відчуття безпеки», — пояснив колишній головком.

2. Економічний розвиток

Другою складовою Залужний назвав перспективи розвитку для держави загалом і кожного окремого громадянина зокрема.

«Я хочу отримати відчуття того, що моя країна, мої діти, моя сім’я мають необмежені перспективи для розвитку. Оце можна пов’язати із якимось економічним ростом. Це, звісно, буде розповсюджуватися і на можливість розвиватися. …Ось друге, що я хочу відчути після того, як оголосять перемогу, це про те, що ця країна, знесилена війною, заплативши височенну ціну, вона отримала перспективу. Звісно, це буде банально виглядати — в залученні якихось коштів, якихось програм довгострокових і так далі», — зазначив Залужний.

3. Територіальна цілісність

Третій аспект стосується територіальної цілісності. Залужний порівняв це з власним домом: якщо сусід відібрав частину твого, скажімо городу, це питання не має бути «закрите».

«Якщо з’ясується, що в цьому моєму домі кусок мого города або мій сарай забере мій сусід, єдине, що я зроблю — я, коли буду помирати, заставлю свого сина поклястися, що він поверне собі і сарай, і цей город. І ще він мені поклянеться, що якщо він цього не зможе зробити, він поклянеться мені, що він сина свого змусить зробити це і поклянеться йому, що його син забере назад оце все, що у нас за забрали внаслідок цього. Ось що для мене особисто для громадянина України перемога», — додав дипломат.

Резумуючи, Залужний тезово підбив ці підсумки.

1) Відчуття безпеки — це приєднання до якогось безпекового союзу.

2) Необмежені перспективи — Україна має політично і економічно увійти в якийсь союз.

3) Відчуття дому — це те, що характерно для кожного українця.

