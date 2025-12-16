- Дата публікації
Що таке "вільна економічна зона" для Донбасу: Зеленський про ідею США
За словами Зеленського, на переговорах питання територій — одне з ключових. І консенсусу у ньому немає.
Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість створення буферної зони на Донбасі.
Про це глава держави сказав у розмові з журналістами після переговорів у Берліні.
Зеленський підтвердив, що позиції росіян не змінились — вони хочуть повністю весь український Донбас.
«Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу», — пояснив він.
Президент наголосив, що Україна «ні де-юре, ні де факто» визнавати Донбас російським не буде.
«Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що це одне з ключових (питань — Ред.). В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. Буду відвертим», — підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що провів особисту розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили майбутні документи щодо безпекових гарантій для України.