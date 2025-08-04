Що Трамп демонструє візитом Віткоффа до РФ: пояснення Клімкіна

Павло Клімкін / © скриншот з відео

Реклама

Глава РФ Володимир Путін готовий вести перемовини лише з президентом США Дональдом Трампом. Так, поїздка спецпредставника Стіва Віткоффа може бути частиною цих серйозних перемовин.

Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014–2019) та аналітик, у новому випуску «Клімкін пояснює» на YouTube-каналі LIGA.net.

Він наголошує, що для Трампа є два серйозні «переговорника» — це США та Китай.

Реклама

«Будь-які серйозні переговори Путін готовий вести або з Трампом, або з китайцями. Він навіть європейців сьогодні не вважає тими, з ким можна вести серйозні переговори», — пояснює Клімкін.

Тож, ймовірно, спілкування з Віткоффом — це вже серйозна історія. Дипломат акцентує: він не є людиною, яка приймає остаточні рішення, хоча він має довіру Трампа.

«Але це означає, що Трамп буде дивитися відповідно до того, як він розуміє ситуацію — довіряючи своїм інстинктам — на подальший переговорний процес», — завершив експерт.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів ближче до РФ. Мовляв, Кремль дуже акуратно ставиться до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою.

Реклама

«Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома», — сказав Пєсков.

Пєсков вважає, що всі повинні бути «дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою».

Не оминув увагою він і заяви голови Ради безпеки країни Дмитра Медведєва.

«У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди», — прокоментував Пєсков.

Реклама

Тож, стверджує він, головною є позиція президента Росії Володимира Путіна, оскільки той формулює зовнішню політику в державі.