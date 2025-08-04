ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
2 хв

Що Трамп демонструє візитом Віткоффа до РФ: пояснення Клімкіна

Путін не хоче серйозних переговорів ані з Україною, ані з Європою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Павло Клімкін

Павло Клімкін / © скриншот з відео

Глава РФ Володимир Путін готовий вести перемовини лише з президентом США Дональдом Трампом. Так, поїздка спецпредставника Стіва Віткоффа може бути частиною цих серйозних перемовин.

Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014–2019) та аналітик, у новому випуску «Клімкін пояснює» на YouTube-каналі LIGA.net.

Він наголошує, що для Трампа є два серйозні «переговорника» — це США та Китай.

«Будь-які серйозні переговори Путін готовий вести або з Трампом, або з китайцями. Він навіть європейців сьогодні не вважає тими, з ким можна вести серйозні переговори», — пояснює Клімкін.

Тож, ймовірно, спілкування з Віткоффом — це вже серйозна історія. Дипломат акцентує: він не є людиною, яка приймає остаточні рішення, хоча він має довіру Трампа.

«Але це означає, що Трамп буде дивитися відповідно до того, як він розуміє ситуацію — довіряючи своїм інстинктам — на подальший переговорний процес», — завершив експерт.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів ближче до РФ. Мовляв, Кремль дуже акуратно ставиться до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою.

«Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома», — сказав Пєсков.

Пєсков вважає, що всі повинні бути «дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою».

Не оминув увагою він і заяви голови Ради безпеки країни Дмитра Медведєва.

«У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди», — прокоментував Пєсков.

Тож, стверджує він, головною є позиція президента Росії Володимира Путіна, оскільки той формулює зовнішню політику в державі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie