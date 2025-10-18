Що Україна віддасть за мир: експерт про новий план Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським фактично поставив Україні ультиматум, ключовою вимогою якого є негайна зупинка вогню по поточній лінії фронту. Натомість, Кремль на цю заяву відреагував повним режимом тиші, що може свідчити як про підготовку до погодження на таку формулу, так і до категоричної відмови.

Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко проаналізував новий план Трампа та вказав, що, крім зупинки бойових дій, йдеться про допущення російських партій до виборів, питання РПЦ та російської мови, а також про неочікувані економічні ставки, як-от ліцензії на видобуток рідкоземів для американських компаній у Росії. Про це він написав у Facebook.

Наводимо аналіз нового плану Трампа.

1. Російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля. Кремль в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз (за 12 годин після заяви Трампа) маємо режим тиші.

2. З чим повʼязаний цей режим тиші поки відповісти складно. Це може означати і підготовку до погодження на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати «ні».

3. Розмова Трампа з Зеленським, схоже, була таким собі ультиматумом з наступними вводними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно які вимоги поставить Росія по скороченню ракетної програми і взагалі нашої армії та ВПК. Ну а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори (можливо, разом з виборами до ВР).

4. В цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Томагавки і енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Томагавки — це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку.

5. Ще одне питання, яке поки винесене за дужки — ліцензія на видобуток рідкоземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проекти, які стартуватимуть після мирної угоди. Це також буде частиною будапештської угоди (якщо угода буде). І Тут у Путіна надскладна ситуація, бо проти цього точно виступатиме Китай.

6. Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм «миротворцем» для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай-РФ. Але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Чому? Нагадую про Томагавки, які легко знову «витягнути» з-під столу.

7. Якщо переговори проваляться Трамп не зможе відійти від українського питання. Логіка виборів в США змусить його бути на нашій стороні, як мінімум в продажі зброї. Тому, цю страшилку варто відразу відкинути. Хоч її і будуть просовувати росіяни та корисні ідіоти.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що головне питання зараз: що на такий пакет пропозицій скаже Володимир Путін.

Що передувало

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».