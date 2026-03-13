Що відбувається з переговорами США та України через війну в Ірані: заява Стефанішиної

Ольга Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що переговори між українською та американською сторонами тривають, навіть попри те, що останнім часом не відбувався новий офіційний раунд зустрічей.

Про це вона сказа в ефірі телемарафону в слоті 1+1.

За її словами, делегації продовжують працювати і підтримують постійний контакт. Зокрема, окремі результати переговорного процесу вже є — одним із прикладів став обмін військовополоненими.

Стефанішина зазначила, що значна частина уваги американської політики нині прикута до військової операції в Ірані. У Сполучених Штатах активно обговорюють перебіг операції та можливі строки завершення її гострої фази. Водночас, за її словами, це не зупиняє комунікацію з Україною.

«Наша група постійно перебуває на зв’язку, і ми забезпечуємо комунікацію з американською стороною», — пояснила посол.

Окремою темою переговорів стала взаємодія щодо безпеки. Україна запропонувала свої технології та досвід боротьби з безпілотниками, зокрема із дронами типу «Шахед».

Також під час переговорів обговорюється роль Росії у підтримці Ірану в межах військового протистояння.

Посол України наголосила, що наразі немає конкретної дати наступного раунду переговорів. Водночас робота делегацій продовжується навіть без проведення очних зустрічей.

За словами Стефанішиної, переговорний процес залишається активним, а команди двох країн постійно координують свої дії.

Що відомо про переговори

Підготовка до чергового раунду мирних переговорів щодо завершення війни ускладнилася через суперечки щодо місця проведення та безпекову ситуацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, зустріч делегацій, яку планували провести найближчим часом, було перенесено на прохання США. Українська сторона підтвердила готовність прибути до Сполучених Штатів, зокрема до Вашингтона або Маямі. Водночас російська сторона пропонувала провести переговори на нейтральних майданчиках — у Туреччині або Швейцарії.

Водночас, як зазначив Зеленський, американська сторона наполягає на проведенні зустрічі саме на території США через безпекову ситуацію та події на Близькому Сході. Україна, за словами президента, готова до переговорів на будь-якому із запропонованих майданчиків — у США, Туреччині, Швейцарії або Об’єднаних Арабських Еміратах — і очікує остаточного рішення організаторів зустрічі.

