Що відомо про "меморандум" від Росії про перемир'я: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський розповів, коли очікувати «меморандум» від РФ і чи готує українська сторона свої пропозиції.

Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами.

«Ми підтримали безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в тому чи іншому форматі, знов таки підкреслюємо — в будь-якому форматі, в будь-якому складі, майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з Росією при прямих перемовинах або при посередниці Америки, Європи тощо. Росія поставила відповідні умови в Стамбулі і ми домовилися про обмін тисячі людей. Це хороший результат», — нагадав він.

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За словами Зеленського, до інших кроків, зокрема до припинення вогню, на стамбульській зустрічі Росія не була готова. Натомість представники РФ пообіцяли «повернутися з якимись сигналами».

«Вони сказали, що „ми до вас повернемось з якимись сигналами“. Те саме нам передавали і Сполучені Штати Америки. Те саме зафіксувала і турецька сторона під час відповідних зустрічей. Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: „Ми вам передамо щось, що називається меморандумом“. Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати», — підсумував глава держави.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що термінів підготовки меморандуму про мир та припинення вогню «немає і бути не може».

Своєю чергою радник керівника ОП Подоляк припустив, що Росія може вимагати в «меморандумі миру».

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