Що відомо про нову оборонну угоду України з Катаром: Зеленський розкрив перші подробиці

Україна виходить на новий рівень стратегічної співпраці з країнами Близького Сходу. Президент Володимир Зеленський розповів про підписання двох масштабних оборонних угод із Катаром та Саудівською Аравією терміном на 10 років. Аналогічний документ наразі готується до підписання з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондентки ТСН.

Головною метою нових домовленостей є формування довгострокової системи захисту інфраструктури від атак різного характеру. Президент наголосив, що співпраця не обмежиться лише закупівлями, а перейде у площину спільного виробництва.

«Це глобальний експорт, ми говоримо про 10-річне співробітництво. Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатися продукцією, будувати заводи, як в Україні, лінії виробництва, так і в цих країнах», — заявив Зеленський.

За словами глави держави, угода з ОАЕ буде підписана протягом найближчих днів. Сторони вже погодили юридичну складову на рівні президентів, і зараз фахівці завершують роботу над текстом документа.

Як президент вирішує енергетичну кризу в Україні

Окрім оборонної сфери, президент зосередив увагу на забезпеченні країни пальним у разі світових криз. Зеленському вдалося досягти домовленостей щодо стабільного постачання дизельного палива.

«Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. І далі це питання вже нашої компанії („Нафтогаз“) і компаній місцевих», — зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що стратегічне завдання полягало в тому, щоб гарантувати країні паливний ресурс у разі сильних викликів на глобальному ринку.

Наприкінці брифінгу Зеленський заінтригував журналістів анонсом майбутньої зустрічі, подробиці якої поки що тримаються в таємниці на прохання партнерів.

«У мене буде ще зустрічі, ми не говоримо поки що публічно про неї. Але по поверненню одразу проговоримо», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, українські фахівці вже кілька тижнів працюють за кордоном, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, де допомагають посилювати систему захисту від повітряних загроз.

За словами Зеленського, експерти провели низку зустрічей із представниками сил безпеки та оборони ОАЕ та працюють над впровадженням рішень для зміцнення захисту неба і критичної інфраструктури.

Він зазначив, що вже є розуміння, як інтегрувати український досвід протидії повітряним атакам, який довів свою ефективність під час війни.

На тлі цього, 27 березня Зеленський повідомив, що Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонну співпрацю, який створює базу для інвестицій, технологічного партнерства та обміну досвідом у боротьбі з атаками. Окрім оборони, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, співпрацю Росії з Іраном та взаємодію в енергетичній сфері.