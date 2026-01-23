Зустріч Віткоффа з Путіним та тристоронні переговори в ОАЕ: з чим Україна і США їдуть на саміт

Володимир Путін, Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Джош Грюнбаум на зустрічі у Москві 22 січня / © Associated Press

США заявляють про фінальну стадію мирних переговорів щодо України. Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели на цю тему 22 січня переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. А вже 23 січня в Абу-Дабі відбудеться тристороння зустріч за участю України, США та Росії, темою якої стануть території та ймовірне енергетичне перемир’я.

Що обговорювали Віткофф і Путін та з чим Україні і США летять на переговори до Абу-Дабі, читайте на ТСН.ua.

Чи готовий Путін до миру? Заяви Віткоффа перед зустріччю в Москві

Стів Віткофф 21 січня повідомив, що він та Кушнер зустрінуться з Путіним 22 січня у Москві, щоб обговорити 20-пунктний мирний план для припинення війни в Україні. За словами Віткоффа, план «готовий більш ніж на 90%».

Американський представник акцентував, що запит на зустріч надійшов від російської сторони, що може свідчити про зацікавленість Кремля у діалозі на поточному етапі.

Віткофф також зазначав, що протягом останніх тижнів було досягнуто «значного прогресу» у відносинах та переговорних позиціях між Україною та Росією. На думку американського дипломата, Путін хоче мирної угоди з Україною. Водночас найбільшим каменем спотикання залишається питання територій.

Зустріч представників України та США в Давосі

У ніч проти 22 січня секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела переговори із міжнародною інвестиційною компанією BlackRock щодо відбудови України, а також зустрілася з прем’єрами Норвегії та Катару.

Окрему увагу приділили зустрічі з Кушнером та Віткоффом, де обговорювали економічний розвиток, безпекові гарантії та критичну ситуацію в енергосистемі Києва після останніх обстрілів. Умєров підкреслив, що ці контакти є частиною підготовки до «остаточної угоди» про відновлення України, на тлі заяв представників США про значний прогрес у мирних переговорах та їхній наступний візит до Москви.

Після цього Віткофф високо оцінив українську команду та постійний контакт із президентом Володимиром Зеленським. Він сказав, що з виконавчим директором BlackRock Ларрі Фінком розробляється план економічного відновлення України, що передбачає створення безмитної зони для українського експорту до США. Це має стати «правилом гри» для розвитку промисловості.

Віткофф також анонсував, що разом із Кушнером після візиту до Москви вони вирушать до Абу-Дабі (ОАЕ) для фіналізації мирної угоди між Україною та Росією.

Посланець Трампа вважає, що зараз фінішна пряма мирних перемовин.

Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі

Водночас 22 січня у Давосі відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Сторони обговорили нагальні потреби української оборони, зокрема посилення ППО, та узгодили подальшу роботу дипломатичних команд. Зеленський оцінив результати переговорів, назвавши зустріч «хорошою, продуктивною й змістовною». За його словами, комунікація між Києвом та командою Трампа відбувається в інтенсивному режимі.

«Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені», — зазначив український президент.

Своєю чергою Трамп назвав переговори із Зеленським «хорошими». Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанс укласти угоду сьогодні, президент США сказав: «Подивимося, що буде».

«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Війна має закінчитися. Багато людей гине», — зазначив Трамп.

Аналізуючи підсумки цієї зустрічі, Financial Times написало, що Зеленський сподівався під час зустрічей із Трампом та європейськими лідерами в Давосі цього тижня завершити оформлення угод про економічне відновлення України та післявоєнну безпеку. Але все пішло не за планом.

За даними видання, Україна провела серйозну підготовчу роботу. Тексти угод були попередньо узгоджені з американськими посадовцями ще до початку саміту. Очікувалося, що лідери лише засвідчать ці домовленості. Однак документи залишилися «незавершеними і непідписаними».

Як зазначає FT, Зеленський і Трамп розійшлися, «не взявши на себе зобов’язань щодо жодної угоди». Видання називає такий фінал «невдачею для Зеленського», який намагався змусити президента США взяти на себе подальші зобов’язання щодо підтримки України. Замість чіткого документа з гарантіями Київ отримав лише продовження невизначеності щодо позиції Вашингтона у питанні довгострокової безпеки та економічної допомоги.

Результат зустрічі Віткоффа з Путіним у Москві

Увечері 22 січня Віткофф, Кушнер та комісар Федеральної служби із закупівель Управління спільних служб США Джош Грюнбаум прибули до Кремля на переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні. Учасниками зустрічі також стали радник президента РФ Юрій Ушаков та спецпосланець диктатора Кирило Дмитрієв.

Переговори тривали понад 3,5 год. і завершилися пізно в ніч проти 23 січня.

Ушаков сказав російським пропагандистським ЗМІ, що Москва погодилася взяти участь у тристоронній зустрічі з Україною та США в ОАЕ 23 січня. Російську делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков.

За словами радника Путіна, зустріч у Москві фокусувалася на тому, щоб отримати інформацію про контакти Вашингтона з Києвом та європейськими країнами та «разом уже ніби як на двох визначити параметри подальших дій». Американська сторона поділилася з Путіним інформацією про зустріч Трампа з Зеленським у Давосі.

Ушаков також зазначив, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

«Ми, як наголошував Володимир Путін, щиро зацікавлені у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними методами. Але поки цього немає, Росія продовжить послідовно добиватися поставлених перед „спеціальною військовою операцією“ (війною — ред.) цілей саме на полі бою», — заявив радник господаря Кремля.

На зустрічі також порушувалися теми Ради миру, Гренландії та інших питань. За оцінкою Кремля, зустріч була «у всіх сенсах корисною» для обох сторін.

Володимир Путін і Стів Віткофф на зустрічі в Москві 22 січня / © Getty Images

Тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі

Зеленський підтвердив, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перша тристороння зустріч України, США та Росії. Переговори триватимуть два дні. Ініціаторкою зустрічі була американська сторона.

Україну представлять:

секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також, ймовірно, до них приєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

«Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимось, який буде результат. Для мене те, що зустріч відбудеться — це вже позитив. Це крок», — сказав Зеленський.

Російську делегацію очолить начальник Головного управління Генерального штабу адмірал Ігор Костюков.

Зеленський також поінформував, що на тристоронніх зустрічах Україна та Росія можуть показати одне одному «варіанти щодо територій на сході». Він визнав, що територіальне питання на переговорах є одним із найскладніших. За словами президента України, цю проблему 22 січня обговорювали з Трампом, Віткоффом, Кушнером та держсекретарем США Марко Рубіо.

«Я думаю, що на тристоронніх зустрічах (в ОАЕ — ред.) ми, можливо, покажемо варіанти один одному. Це все про схід нашої країни. Це все питання землі. Це питання, яке ми не вирішили», — сказав Зеленський.

На його думку, якщо всі сторони співпрацюватимуть, війну можна буде закінчити.

За даними Financial Times, на переговорах в Абу-Дабі Україна та США можуть запропонувати РФ взаємне припинення ударів по енергосистемі. Йдеться про те, що Москва припинить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а Київ припинить атакувати нафтопереробні заводи і танкери російського «тіньового флоту».

Співрозмовник FT висловив сумнів, що Путін погодиться на ці пропозиції, адже атаки на українську енергетику є важливим важелем для Кремля. Своєю чергою український чиновник сказав, що Київ також вагається щодо енергетичного перемир’я, оскільки програма далекобійних дронів успішно уражає нафтові та газові об’єкти РФ, а нещодавно і танкери «тіньового флоту» у Чорному та Середземному морях.