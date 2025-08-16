Що вимагатиме Трамп від Зеленського, щоб задовольнити Путіна: експерт розповів, до чого готуватися Україні

Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

США можуть чинити тиск на Україну через Донбас.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів політолог Андрій Городницький.

«Трамп був такий засмучений на прес-конференції, бо знав, що буде далі. Ці посмішки Путіна, саркастичні, говорять про те, що йому завтра прийдеться йти до Зеленського і тиснути на нього, щоб він прийняв умови», — зазначив Городницький.

Він підкреслив, що тиск не йтиме від Путіна, а фактично від Трампа.

«Він розуміє, що зараз треба робити жорсткий вибір. Він ще не готовий і не буде готовий робити цей вибір, тому буде максимально натискати на Україну, щоб вона прийняла умови Путіна будь-якими способами», — пояснив експерт.

Політолог уточнив, що йдеться про Донбас.

«Що Україна має віддати за це? Донбас. Це частина нашої суверенної території. Для Трампа слово Конституція — щось дуже далеке. Він вважає, що президент може робити все, що захоче», — додав Городницький.

Він зазначив, що Трамп буде використовувати різні механізми тиску, включно з можливими фінансовими стимулами та безпековими гарантіями, але основна мета — примусити Київ до поступок щодо Донбасу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може звинуватити українського лідера Володимира Зеленського у зриві мирної угоди з Росією під час запланованої на понеділок, 18 серпня, зустрічі у Вашингтоні.

Трамп не зміг досягти домовленостей на саміті з Володимиром Путіним на Алясці, і зазвичай у таких випадках американський президент намагається перекласти відповідальність на інших. Під час візиту до Вашингтона Дональд Трамп може звинуватити Зеленського, як це вже відбувалося у лютому цього року.