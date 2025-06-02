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Що вимагає РФ від України у своєму "меморандумі" — деталі від Axios
За інформацією ЗМІ, Росія на переговорах у Стамбулі продовжувала висувати ультимативні вимоги до України.
У понеділок Росія надала Україні «мирний меморандум», у якому викладено умови Кремля про припинення вогню та мирної угоди. Позиція РФ фактично залишається незмінною.
Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що переговори завершилися приблизно за годину без будь-яких явних проривів, за винятком угоди про ще один обмін полоненими. Росія, як і раніше, відкидає вимогу президента Трампа про негайне припинення вогню.
Як розповів виданню український чиновник на умовах анонімності, позиція Росії, викладена у мирному меморандумі, залишається «колишньою» і включає вимогу про виведення ЗСУ з регіонів України, на які претендує Росія. Йдеться про всю територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Росіяни також запропонували повернути 10 дітей, вивезених з України до Росії, до 10 липня, заявили два українські чиновники, зазначивши, що це лише невелика частина українських дітей, які утримуються в РФ.
Раніше голова делегації України Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.
Також ми писали, що сказав голова делегації РФ Мединський про переговори у Стамбулі.