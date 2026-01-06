Що вирішили Зеленський і Трамп у Флориді: Кушнер розкрив деталі переговорів щодо України

Кушнер оцінив переговори Зеленського та Трампа / © Associated Press

Зустріч у Парижі стала «дуже великим рубежем», однак для досягнення сталого миру потрібні реальні гарантії безпеки.

Про це заявив Джаред Кушнер, зять експрезидента США Дональда Трампа, відповідаючи на запитання журналістів 6 січня, передає Sky News

За його словами, під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді, в маєтку Мар-а-Лаго минулого місяця відбулися тривалі та детальні переговори щодо гарантій безпеки для України.

«Я вважаю, що вони справді вирішили більшість, якщо не всі, питання, які залишалися складними», — зазначив Кушнер.

Він також підкреслив, що нинішні переговори є важливим кроком уперед.

«Я скажу, що сьогоднішній день став дуже, дуже великим етапом», — додав він.

Водночас Кушнер застеріг, що це ще не означає автоматичного досягнення миру в Україні. За його словами, будь-яка остаточна угода можлива лише за умови, що після її укладення Україна матиме надійну безпеку.

«Якщо Україна укладатиме фінальну угоду, вона має знати, що після цього буде захищеною, матиме потужне стримування і реальні запобіжники, які гарантуватимуть, що це не повториться знову», — наголосив він.

Нагадаємо, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил, що відкриває шлях до створення правової бази для дій французьких і британських військ на українській землі.

Президент Володимир Зеленський із лідерами Франції та Британії 6 січня в Парижі заявили про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.