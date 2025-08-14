Що вирішить долю України: три сценарії саміту Трампа та Путіна від Axios

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент Дональд Трамп суттєво підняв ставки перед п’ятничним самітом з Володимиром Путіним, прагнучи домогтися припинення вогню в Україні та зміцнити свій авторитет на світовій арені. Троє радників, присутніх під час обговорення, переконані: Трамп не блефує.

Про це пише Axios.

За словами високопоставленого американського чиновника, “Трамп налаштований серйозніше і прямолінійніше, ніж будь-коли. Він хоче показати це світу”. Тепер відповідальність лежить на Путіні: або він погоджується на перемир’я, або демонструє конкретні дії, інакше слідують “дуже серйозні наслідки”.

Реклама

Три можливі сценарії результату саміту

1. Беззастережне припинення вогню

Якщо Трамп домагатиметься та досягне багатоденної паузи в бойових діях, це стане першим суттєвим прогресом з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3,5 роки тому. Перемир’я відкриє шлях до змістовних мирних переговорів, адже Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що серйозні переговори можливі лише під час припинення вогню.

2. Ігнорування ультиматуму Трампа

Якщо Путін не зрушить з місця, світ побачить його байдужість навіть на території США. У цьому випадку Трамп може застосувати економічні та військові заходи, включно з посиленням санкцій проти Росії та збільшенням постачання зброї Україні. За словами одного з радників, “є кілька кроків, щоб серйозно вплинути на російську економіку”.

Реклама

3. Часткова згода Путіна

Путін може погодитися на перемир’я, висуваючи додаткові умови або “роз’яснення”. Трамп залишає простір для маневру, але радники наполягають: він приходить до переговорів з чітким розумінням серйозності намірів Путіна.

Якщо зустріч пройде успішно, Трамп планує швидко організувати наступний саміт за участю Зеленського. У разі провалу — “другої зустрічі не буде”.

За словами американських чиновників, Трамп просто оцінює наміри Путіна та діятиме залежно від результатів зустрічі.

Реклама

Раніше The Economist розповів про побоювання, що президент США може наполягати на такій угоді з Путіним, що буде вкрай неприйнятним для України.