Що з українською енергетикою, чи насправді вона є вразливою - BBC

Через недосконалість захисту енергетичних об’єктів і атаки Росії, країна опинилася на межі, так стверджують експерти та політики.

Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

Початок холодів в Україні ознаменувався і початком чергової кампанії Росії зі знищення української енергетики. На газову інфраструктуру, електропідстанції, теплоелектростанції (ТЕС), гідроелектростанції (ГЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) знову летить злива ракет та безпілотників.

Лише за неповні три місяці осені відбулося вже десять потужних атак на енергетику, і це не враховуючи майже щоденні обстріли критичної інфраструктури у прифронтових регіонах. З початку жовтня Росія запустила понад 150 ракет та більш як 2 тисячі безпілотників по українській енергосистемі.

Ці дії призвели до значного зниження генерації та руйнування систем розподілу й передачі електрики. Як наслідок, майже місяць Україна живе з графіками відключень світла, які в окремі дні сягали 15–17 «темних» годин на добу. Крім того, окремі регіони та населені пункти на сході та північному сході держави змушені були обходитися без енергоживлення декілька днів або навіть тижнів.

Нова тактика та стратегія РФ

Нова хвиля атак показала, що Росія вкотре змінила тактику та стратегію «енергетичного терору». Якщо восени та взимку 2022–2023 років Москва намагалася скористатися слабкістю української ППО, і Україна лише завдяки майстерності електриків та відносно теплій погоді втрималася на межі повноцінного «блекауту», то в наступні роки російські атаки стали більш винахідливими. Москва намагається знаходити слабкі точки української енергосистеми.

У цьому році РФ вирішила зосередитись на спробах відірвати від об’єднаної української енергосистеми окремі частини, насамперед прифронтові та прикордонні області на сході: Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Полтавську та Запорізьку.

За словами експертів, така стратегія ускладнює роботу енергетиків і підвищує ризик масштабних відключень світла в осінньо-зимовий період. Крім того, нестабільність енергопостачання впливає на роботу соціальних об’єктів, медичних закладів та комунальної інфраструктури, що створює додаткові ризики для населення.

Українські чиновники відзначають, що нинішні удари свідчать про системний характер російських атак, які продовжують загрожувати безпеці та комфорту громадян. Експерти радять зміцнювати укриття енергетичних об’єктів, оптимізувати розподіл ресурсів та готувати резервні джерела живлення, щоб мінімізувати наслідки атак для населення.

