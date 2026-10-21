"Що за чортівня, Стіве?": сенатор США жорстко відповів Віткоффу на слова про Путіна-гуманіста

Стів Віткофф Володимир Путін / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Том Тілліс обурився заявою спецпосланеця Стіва Віткоффа, який під час спілкування з Володимиром Путіним назвав очільника Кремля «гуманістом».

Про це сенатор написав у своєму дописі в Х.

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«Що за чортівня, Стіве?» — звернувся Тілліс до Віткоффа, реагуючи на його слова.

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Сенатор наголосив, що вважає подібні висловлювання неприпустимими.Він порекомендував пошукати у словнику визначення слова «гуманіст» і поцікавився, як узагалі можна говорити такі ганебні та обурливі речі.

«Тобі варто повернутися в Україну і запитати сім’ї дітей, яких Путін викрав і вбив, чи вважають вони вашого друга Путіна „гуманістом“», — заявив американський політик.

На підтвердження своїх слів Тілліс додав до повідомлення скріншот із терміном зі словника, де зазначається, що гуманіст — це «людина, яка бере участь у покращенні життя людей і зменшенні їхніх страждань».

Допис у Х. / © скриншот

Переговори Віткоффа та Путіна — останні новини

Нагадаємо, 21 жовтня, американський посланець Стів Віткофф під час зустрічі з президентом-диктатором Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі узявся роздавати компліменти та вихваляти його «гуманізм».

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Згодом Стів Віткофф під час зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах і про «підґрунтя для припинення вогню».

До слова, Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні.

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