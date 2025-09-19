Що замислили Путін з Герасимовим щодо України: ISW розшифрував сигнали

Володимир Путін і Валерій Герасимов / © ТСН

Кремль продовжує надсилати сигнали щодо своїх планів у війні проти України. Останні висловлювання президента Росії Володимира Путіна та начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова вказують на те, що Москва демонструє намір виграти війну на виснаження.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 18 вересня Путін заявив про перебування на передовій понад 700 тис. російських військових. Напередодні ж Герасимов стверджував, що армія РФ наступає «практично по всій лінії фронту». На думку експертів, подібні заяви «відповідають загальній теорії перемоги Путіна, яка передбачає, що Росія має ресурси та бойові можливості для продовження поступового просування на невизначений термін та перемоги у війні на виснаження проти України«.

«Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія зможе пережити підтримку України Заходом та здатність України протистояти російській агресії. Путін неодноразово заявляв про свою віру в те, що російські війська зможуть досягти його військових цілей на полі бою, навіть якщо вони просуваються лише невеликими темпами, оскільки Путін, ймовірно, оцінює, що його війська зможуть використати свою перевагу в людських ресурсах та матеріальних ресурсах, щоб придушити українські сили», — йдеться у звіті ISW.

Там наголошують, що риторика Путіна та Герасимова є частиною ширшої стратегії Кремля. Її мета — змусити Київ та західних партнерів іти на поступки диктатору «через страх, що перемога Росії неминуча, а російська агресія лише посилюватиметься в майбутньому».

Утім, експерти підкреслюють, що «перемога Росії не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін Росії, щоб змусити Путіна змінити свої розрахунки та розпочати добросовісні переговори».

Також у звіті наголошено, що «російські здобутки на полі бою далися дорогою ціною». На підтвердження цього наводяться слова головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, який 9 вересня повідомив, що від січня 2025 року армія РФ втратила 299 210 військових убитими та пораненими.

Фахівці додають: з урахуванням темпів просування окупантів, «рівень втрат Росії є непропорційно високим порівняно з обсягом захопленої території».

Нагадаємо, Герасимова спіймали на брехні Путіну про успіхи РФ на фронті. Так, начальник Генштабу заявив про «просування» російської армії майже на всіх напрямках, що суперечить реальній ситуації на фронті. Натомість, президент України Володимир Зеленський повідомив, що три останні наступи РФ провалилися.