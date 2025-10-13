Що замислив Путін: новий очільник розвідки Німеччини назвав плани диктатора

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Новопризначений очільник Федеральної служби зовнішньої розвідки (ФСЗР) Німеччини Мартін Йегер заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий випробовувати кордони Європи та може спровокувати «гаряче протистояння» у будь-який момент.

Про це Йегер сказав, виступаючи перед депутатами в Берліні, повідомляє Bloomberg.

Новий очільник німецької розвідки наголосив, що Москву цікавить підрив єдності НАТО, дестабілізація європейських демократій та посилення розколу всередині суспільств. Йегер назвав повсюдними гібридні засоби, які Росія використовує для цього.

«Частота окремих інцидентів представляє новий рівень протистояння — протистояння, в якому Росія вважає нас супротивником і стороною, що воює», — зазначив голова ФСЗР Німеччини.

За його словами, Кремль маскує свої справжні наміри, проте головна мета полягає в тому, щоб «перевірити наші кордони».

«У кращому разі в Європі спостерігається холодний мир, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми повинні підготуватися до подальшої ескалації», — закликав Йегер.

Під час щорічного слухання керівників німецьких спецслужб він попередив, що загроза з боку Росії є реальною вже зараз, а не віддаленою у часі.

«Наш супротивник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не станеться щонайменше до 2029 року», — наголосив очільник німецької розвідки.

Він підкреслив, що Німеччина вже перебуває під прицілом Москви, зокрема через кібератаки, кампанії дезінформації та політичний тиск. За словами Йегера, такі противники як Росія інтерпретують стриманість і м’якість як слабкість — «ми повинні зробити правильні висновки з цього».

Очільник німецької розвідки також заявив, що Берлін має бути готовим діяти активніше.

«Ми будемо приймати більш високі ризики контрольованим і послідовним чином», — сказав він, додавши, що нова стратегія потребуватиме підтримки суспільства й політиків.

«Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри і підтримки політиків і законодавців. Разом ми повинні адаптувати закон ФСЗР до реалій нової епохи», — підсумував Йегер.

Нагадаємо, в кінці вересня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа та Росія «більше не перебувають у стані миру».

Зауважимо, у статті The Telegraph йдеться, що Путін опинився у глухому куті, оскільки програє економічну війну швидше, ніж здобуває переваги в Україні. Експерти попереджають: президент Росії може вдатися до ескалації, шукаючи «легкі цілі» в Європі та НАТО.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія готується до довготривалого військового протистояння поза межами України та планує різко наростити виробництво новітніх танків Т-90М, створюючи загрозу для НАТО.