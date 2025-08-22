Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: експерт назвав два фактори

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Є дві речі, які можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів: значне посилення ЗСУ та санкції проти Китаю.

Таку думку всиловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі «Еспресо».

«Зараз цілком очевидно, що ми не наблизилися до закінчення війни ні на йоту. Далі триває черговий провал і виток абсурду, який почався ще у Джидді. Росія ні тоді не була налаштована на переговори, не налаштовані там і зараз вести мирні перемовини», — пояснив Несвітайлов.

Реклама

Також експерт назвав два ключові фактори, які могли б змінити ситуацію:

Масштабне збільшення військової допомоги Україні. Несвітайлов наголосив, що Україна має отримати зброю на мільярди доларів «тут і зараз», щоб створити серйозні проблеми для російської армії на фронті, аж до відступу. Запровадження санкцій проти Китаю. На думку експерта, санкції треба накладати не на Індію, а саме на Китай, який є «основним спонсором і тилом РФ».

Несвітайлов підсумував, що без цих двох чинників у Путіна немає жодних причин домовлятися про мир і зупиняти війну.

Нагадаємо, на рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Реклама

Ця заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».