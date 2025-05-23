Що змусить Путіна змінити підхід до миру: аналітик назвав єдину річ

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Єдина річ, яка змусить президента Росії Володимира Путіна змінити підхід до миру у війні проти України — це втрата захоплених територій. Для цього потрібна значно більша військова допомога Києву.

Таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

«Єдина річ, яка справді змінила б російське сприйняття ситуації, — це значно більша військова допомога Україні, щоби росіяни почали втрачати ті території, які вони так тяжко захоплювали протягом останніх 18 місяців», — вважає Кларк.

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За його словами, ситуація на фронті могла б кардинально змінитися, якби США знову виділили Україні 60 млрд дол., як це вже було у березні 2024 року.

«Україна має потенціал відтіснити російські війська назад — і, можливо, досить далеко. Якщо росіяни почнуть втрачати територію, вони стануть значно більш зацікавленими у припиненні вогню», — пояснив аналітик.

Щодо дії санкцій, то він зазначив — Росія навчилася обходити обмеження, тому може з ними впоратися.

«Єдине, що змусить Путіна серйозно переглянути ситуацію, — це втрата територій на полі бою в досить суттєвих масштабах», — акцентував Кларк.

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Він також розкритикував підхід США. Аналітик сказав, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена «дала Україні достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти».

За оцінками Кларка, європейські оборонні потужності поки що недостатньо розвинені, аби відіграти ключову роль 2025 року, але ситуація може змінитися, якщо війна триватиме 2026-го.

«Тоді все матиме вже трохи інший вигляд», — вважає аналітик.

Що може примусити РФ до миру?

До слова, думку генерала армії України Миколи Маломужа, є чотири складники примусу Путіна до миру: тиск на фронті та в економіці, на суспільство, оточення та самого російського диктатора, а також формування моделі європейської та глобальної безпеки.

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Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на засіданні «Рамштайну» у квітні зазначав, що єдиний спосіб примусити Росію до миру — створити для неї найскладніші умови на полі бою та в міжнародних відносинах.

А журналіст Віталій Портников часто повторює, що для закінчення війни РФ проти Україні є дві умови: такий економічний стан, який не дасть можливості продовжувати війну; розуміння Путіна, що він здатен політично дестабілізувати Україну.