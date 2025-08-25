Що зробить Трамп, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським: офіцер назвав варіанти

Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук проаналізував останні заяви президента США Дональда Трампа та інші події навколо війни в Україні. Він пояснив, що може чекати на Росію, якщо її президент Володимир Путін відмовиться від зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «24 Канал».

Ткачук звернув увагу на те, що Україна представила ракету «Фламінго» з дальністю ураження до 3000 км, яку планує запустити в масове виробництво. Водночас у Росії заговорили про необхідність посилювати свій ядерний потенціал. А Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що той не дозволяв Україні бити по території Росії.

На думку офіцера, ці події та заяви пов’язані та можуть свідчити про те, що «якщо Росія дуркуватиме й надалі, то їй буде кепсько».

Напередодні Трамп також заявив, що після двох тижнів буде зрозуміло, чи настане в Україні мир. Президент США запевнив — якщо цього не станеться, Вашингтон діятиме по-іншому. Наразі Трамп очікує зустрічі Зеленського і Путіна, але Москва висуває певні умови для проведення саміту.

«Останній меседж Трампа говорить про те, що він має два тижні і в разі чого — змінить свою тактику. Всі ці пазли можна скласти в правильному напрямку і зрозуміти, що може очікувати Росію у вересні», — сказав Ткачук.

Він сподівається, що Україна буде спроможна якісніше відпрацьовувати по військових об’єктах ворога. Йдеться не лише про глибокий тил у Росії, а й логістику, змогу завдавати ударів по цілях противника на окупованих українських територіях.

«Ми тепер теж зможемо завдавати комбінованих ударів і крилатими ракетами, і дронами. В нас є шанси перехопити ініціативу на певних напрямках. Не дарма росіяни закинули в інформаційний простір новину про те, що пропонують повітряне перемир’я. Це потрібно більше їм, ніж нам», — зауважив політолог.

Нагадаємо, у Кремлі продовжують вигадувати дедалі нові відмовки щодо того, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Так, очільник МЗС Росії Сергій Лавров, заявив, що переговорам між Україною та Росією начебто намагаються перешкодити західні держави. А Зеленський, обурився Лавров, «висуває власні умови і вимагає зустрічі з Путіним незалежно від обставин».

Ба більше, російський міністр стверджує, що можлива зустріч Путіна та Зеленського узагалі не обговорювалася під час саміту на Алясці. За словами Лаврова, ця тема виникла пізніше «експромтом».