"Щоб не було маніпуляцій": Зеленський відповів, чи полетить до Туреччини на переговори

Президент Володимир Зеленський про переговори в Туреччині / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Туреччину готовий до особистої зустрічі з диктатором Путіним.

Про це глава держави заявив сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

«Я буду 15-го числа у Туреччині і готовий до зустрічі з Путіним. Ми будемо зустрічатися з Ердоганом в Анкарі, але готові переїхати до Стамбула, якщо Путін хоче цього і скаже, що він полетить лише до Стамбула, а не до Анкари. Щоб не було жодних маніпуляцій, буде зустріч в Анкарі. І 15 травня вона буде відбуватися. Ми всі розуміємо з лідерами і працюємо заради одного — заради завершення війни», — зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що головним результатом цієї зустрічі у Туреччині має стати припинення вогню. Це крок до завершення війни.

«Якщо буде Путін, він має підтвердити намір прилетіти», — підсумував президент України.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію про перемир’я і заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому «стамбульському форматі», як це було у березні 2022 року. Ці переговори він «призначив» на четвер, 15 травня.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.

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Крім того, Трамп розповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі. Також глава Білого дому відповів, чи полетить особисто на переговори до Туреччини.