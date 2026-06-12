Пожежі на російських НПЗ / © скриншот з відео

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Україна планує звернутися до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів на потреби оборони. Київ прагне використати ці кошти для збереження переваги на полі бою.

Про це повідомило видання Politico.

«Усі бачать, що Росія палає, і ми хочемо, щоб вона палала ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування», — зазначив високопоставлений представник українського оборонного сектору.

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Офіційно запит мають представити 18 червня під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де країни-партнери координують військову та фінансову підтримку Києва. Джерела, знайомі з перебігом переговорів, стверджують, що це питання вже порушувалося міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими українськими урядовцями під час зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Питання військової та фінансової допомоги Україні, ймовірно, стане однією з тем саміту НАТО в Анкарі, запланованого на липень. На полях заходу буде присутнім й президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається у публікації, Україна розраховує залучити загалом 20 мільярдів доларів, а окремим союзникам можуть запропонувати зробити внески від 2 до 6 мільярдів доларів. За словами посадовця, йдеться як про допомогу, так і про можливі позики.

У матеріалі наголошується, що додаткове фінансування не входить до вже затвердженого оборонного бюджету України на 2026 рік, який становить 4,4 трильйона гривень, або близько 85 мільярдів євро. Водночас Україна вже витрачає на оборону близько 40% свого валового внутрішнього продукту, що є найвищим показником у світі.

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За інформацією Міністерства оборони, союзники вже взяли на себе зобов’язання надати Україні 38 мільярдів доларів військової допомоги у 2026 році. Якщо Києву вдасться залучити ще 20 мільярдів доларів, загальний обсяг підтримки наблизиться до 60 мільярдів доларів — показника, який раніше визначав як цільовий генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За даними Politico, у разі схвалення додаткового фінансування Україна планує спрямувати частину коштів на посилення протиповітряної оборони. Також фінансування можуть використати для розширення внесків до Переліку пріоритетних потреб України — програми під егідою НАТО, в межах якої союзники закуповують для Києва озброєння та військову техніку, зокрема у США. Крім того, кошти планують витратити на закупівлю безпілотників, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та далекобійних систем. Частину коштів планують використати для прямих закупівель у вітчизняних оборонних компаній.

«Мета полягає у використанні коштів для продовження дедалі руйнівніших атак України на Росію», — йдеться в матеріалі.

У виданні зазначають, що Україна останніми місяцями активно нарощує використання безпілотних технологій. Йдеться як про дрони, що працюють безпосередньо на лінії фронту, так і про засоби ураження середньої та великої дальності, які використовуються для атак на логістичну інфраструктуру, паливні об’єкти, промислові підприємства, порти та інші стратегічні цілі на території Росії.

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«Українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на передовій до ураження ключових цілей противника на сотні кілометрів у глибину ворожої території», — заявив раніше Володимир Зеленський.

Водночас високопоставлений співрозмовник видання окремо відзначив допомогу Німеччини, Норвегії та Нідерландів, яка, за його словами, сприяла зміні динаміки війни на користь України.

У Politico також зазначають, що останні українські удари по російських об’єктах змусили президента РФ Володимира Путіна закликати до посилення систем протиповітряної оборони. На цьому тлі речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розкритикувала заклики Києва щодо збільшення фінансової підтримки з боку партнерів.

Водночас Україна розраховує й надалі посилювати тиск на Росію, перш ніж Москва отримала можливість змінити баланс сил на свою користь.

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«Вікно можливостей має тенденцію закриватися. Росія швидка та інноваційна. І якщо ми дамо їм час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс завершити цю війну справжніми переговорами. А якщо Росія винайде власні безпілотники середньої ланки, це буде для нас катастрофою», — наголосив високопосадовець.

Нагадаємо, аналітики The Economist раніше писали, що Україна останнім часом завдає дедалі болючіших ударів по стратегічних об’єктах у Росії. За їхніми оцінками, атаки на порти та нафтопереробні заводи завдають значних економічних збитків РФ, тоді як Кремль намагається приховати масштаби наслідків цих ударів.

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