"Щоб з піднятими лапками вийшли": у Держдумі РФ закликали "стерти" українські міста

Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой / © Associated Press

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Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой відкрито заявив про необхідність бомбардування українських міст задля деморалізації населення. Це суперечить офіційній брехні Кремля про атаки лише по військовій інфраструктурі.

Таку заяву депутат-єдинорос зробив у ефірі російського пропагандистського телебачення, повідомив телеграм-канал «Можем объяснить».

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В ефірі щоденного токшоу «Время покажет» політолог Василь Вакаров заявив, що наразі в Україні проживає близько 20 млн людей. Він звернувся до Толстого із запитанням: «Як ви вважаєте, якщо буде випалена земля, якщо все перетвориться на степ, куди ці люди подінуться? Яка доля на них чекає?»

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У відповідь депутат висловив пропозицію за добу до ударів попереджати жителів українських міст, аби вони мали можливість залишити їх.

«Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокості? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку [українців] настільки, щоб з піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам», — висловився Толстой.

Зауважимо, його заява суперечить офіційним твердженням російської влади щодо характеру ударів по Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков, очільник МЗС Сергій Лавров, а також представники Міноборони від початку повномасштабного вторгнення цинічно брешуть, що російські військові нібито атакують виключно військові цілі та об’єкти інфраструктури, які використовують ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну 164 дронами. Зафіксовано влучання на 16 локаціях. У Запоріжжі ворог вдарив по ТЦ «Епіцентр», поранивши щонайменше чотирьох людей та спричинивши пожежу. На Київщині пошкоджено склади «Нової пошти» та виробництво, причому окупанти завдали повторних ударів під час ліквідації пожежі. На Харківщині через удари по житловому сектору загинула людина, ще двоє постраждали, зокрема дитина. У Житомирській області через атаку дронів загорілися чотири вантажівки та три напівпричепи на території приватного підприємства.

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