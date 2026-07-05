Щоб завершити війну: Трамп зустрінеться із Зеленський на саміті НАТО у Туреччині

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), який запланований на 7 та 8 липня. Пріоритетна тема переговорів — завершення війни.

Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на заяву головної заступниці прес-секретаря Білого дому Анни Келлі.

Вона додала, що Трамп також матиме двосторонню зустріч з президентом Туреччини Ердоганом, а 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки ас-Саррою.

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У коментарі для Суспільного високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським для обговорення завершення війни, бо «жодна зі сторін не досягає значного прогресу» і «настав час її закінчити».

«Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії», — зазначив американський топпосадовець.

За його словами, Трамп розуміє справжню необхідність завершити війну в Україні.

«Обидві сторони нещодавно заявили, як ви згадували вчора, що президент Трамп відіграє унікальну роль у своїй здатності намагатися бути посередником у цьому», — додав високопосадовець США.

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Саміт НАТО в Туреччині — що відомо

Наступного тижня, 7–8 липня, у столиці Туреччини — Анкарі — відбудеться дводенний саміт НАТО. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів НАТО, а президент України Зеленський, який очолить делегацію, долучиться до низки зустрічей.

У травні генсек НАТО Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді він заявив, що високо оцінив дії українських військових на фронті.

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