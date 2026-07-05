ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
2 хв

Щоб завершити війну: Трамп зустрінеться із Зеленський на саміті НАТО у Туреччині

Наступного тижня, 7–8 липня, у столиці Туреччини — Анкарі — відбудеться дводенний саміт НАТО. Зеленський очолить українську делегацію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), який запланований на 7 та 8 липня. Пріоритетна тема переговорів — завершення війни.

Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на заяву головної заступниці прес-секретаря Білого дому Анни Келлі.

Вона додала, що Трамп також матиме двосторонню зустріч з президентом Туреччини Ердоганом, а 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки ас-Саррою.

У коментарі для Суспільного високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським для обговорення завершення війни, бо «жодна зі сторін не досягає значного прогресу» і «настав час її закінчити».

«Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії», — зазначив американський топпосадовець.

За його словами, Трамп розуміє справжню необхідність завершити війну в Україні.

«Обидві сторони нещодавно заявили, як ви згадували вчора, що президент Трамп відіграє унікальну роль у своїй здатності намагатися бути посередником у цьому», — додав високопосадовець США.

Саміт НАТО в Туреччині — що відомо

Наступного тижня, 7–8 липня, у столиці Туреччини — Анкарі — відбудеться дводенний саміт НАТО. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів НАТО, а президент України Зеленський, який очолить делегацію, долучиться до низки зустрічей.

У травні генсек НАТО Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді він заявив, що високо оцінив дії українських військових на фронті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
515
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie