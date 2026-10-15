"Щоб Зеленського накачали зброєю": Лавров знову відкинув припинення вогню і нарвався на жорстку заяву Сибіги

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вкотре категорично відкинув можливість припинення вогню та заявив про незмінність цілей війни проти України. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга на це відповів, що Кремль відкрито нехтує мирними пропозиціями США через недостатній тиск.

Заяву Лаврова цитують російські засоби масової пропаганди, а заяву Сибіги опублікувало МЗС України.

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Лавров знову відкинув припинення вогню

«Жодного припинення вогню для того, щоби Зеленського знову привели до тями, накачали зброєю, не буде», — заявив очільник МЗС Росії.

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У Кремлі продовжують насміхатися з мирних ініціатив США, принагідно звинувачуючи у зриві переговорів Україну.

Лавров також сказав, що президент України Володимир Зеленський начебто кидає прямий виклик президенту США Дональду Трампу, критикуючи домовленість Вашингтона та Москви про постачання дизелю.

Окрім того, російський міністр вкотре повторив, що цілі війни визначені, і позиція РФ щодо України ніколи не змінювалася.

Лавров також прокоментував опублікований у ЗМІ проєкт нового мирного плану, заявивши, що Москва не отримувала жодних офіційних документів, але виступає категорично проти них. Мовляв, у реченні про негайне припинення вогню та заморожування по лінії фронту немає «механізму досягнення довгострокового миру», запропонованого під час американо-російських переговорів на Алясці.

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Реакція України на заяву Лаврова про припинення вогню

Сибіга відреагував на заяву Лаврова про те, що припинення вогню не буде.

«Росія відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції Президента Трампа, показує, наскільки вони знахабніли. Російським убивцям геть байдуже до закликів до миру. Саме так стається, коли тиск слабшає: що менше тиску, то більше нахабства», — зауважив український міністр.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив про негайне запровадження «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва нібито погодили відповідні умови. Для Зеленського ця заява виявилася новиною, але він погодився на пропозицію. Водночас у Кремлі традиційно відмовились від неї і продовжили обстріли України.

Так, Лавров заявив, що Зеленський не заслужив на «перепочинок». Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що РФ виступає проти тимчасового припинення вогню й наполягає лише на укладенні довгострокової угоди.

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