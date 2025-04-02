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Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори з Путіним, і це не Орбан і Фіцо — президент Сербії
Олександр Вучич стверджує, що не бачився з Путіним понад три роки, але поїде до Москви 9 травня.
Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори з Путіним. І це не Орбан і Фіцо, а «багато інших».
Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу.
Сам Вучич стверджує, що не бачився з Путіним понад три роки, але поїде до Москви 9 травня.
Раніше повідомлялось, що очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.