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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори з Путіним, і це не Орбан і Фіцо — президент Сербії

Олександр Вучич стверджує, що не бачився з Путіним понад три роки, але поїде до Москви 9 травня.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Вучич

Президент Сербії Олександр Вучич / © Associated Press

Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори з Путіним. І це не Орбан і Фіцо, а «багато інших».

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу.

Сам Вучич стверджує, що не бачився з Путіним понад три роки, але поїде до Москви 9 травня.

Раніше повідомлялось, що очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

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