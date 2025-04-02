Президент Сербії Олександр Вучич / © Associated Press

Реклама

Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори з Путіним. І це не Орбан і Фіцо, а «багато інших».

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу.

Сам Вучич стверджує, що не бачився з Путіним понад три роки, але поїде до Москви 9 травня.

Реклама

Раніше повідомлялось, що очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.