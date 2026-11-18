Саміт Трампа з Путіним та Сі Цзіньпіном відбудеться 19 листопада / © Getty Images

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Європейські та українські дипломати відчувають тривогу перед тристоронніми переговорами США, Китаю та РФ. Вони побоюються, що Дональд Трамп може зробити заяви щодо України чи Тайваню, які підірвуть інтереси партнерів або зіграють на руку диктаторам.

Про це пише Axios.

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Заявлена ​​мета Трампа на першому в історії саміті між лідерами трьох країн — розпочати дискусію про ядерне роззброєння. Але, за словами кількох європейських чиновників та західних дипломатів, є побоювання, що він може відійти від сценарію та зайняти позиції щодо України чи Тайваню, які підривають їхні інтереси.

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«Ми знаємо, що щоразу, коли президент Трамп розмовляє з Путіним або бачить його, це призводить до поганих новин для України та для Європи. Ми готуємось до всього», — зазначив європейський дипломат.

Західні дипломати стурбовані тим, що Трамп може з'явитися поруч із двома диктаторами. Перед тим американський лідер також озвучив можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Трамп повторив, що його метою на саміті є обговорення денуклеаризації, «тому що будь-кому з нас дуже важко сказати, що ми позбудемося нашої ядерної зброї, чи не так?». Також, за його словами, говоритимуть про Іран та «улюблену тему – Україну».

За словами європейського дипломата, саміт Трампа, Сі та Путіна був темою закритих переговорів європейських лідерів на зустрічі в Дубліні минулого тижня. Деякі з них висловлювали стурбованість щодо того, що Трамп може сказати про війну в Україні.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був одним із найгучніших під час закритої сесії. Потім він вийшов і публічно розповів про це.

«Наше послання США перед зустріччю Трампа з Путіним: будь ласка, без сюрпризів», – заявив Мерц.

За словами джерела, обізнаного з цим питанням, японські чиновники також приватно передали своїм американським колегам занепокоєння щодо того, яку позицію може донести Вашингтон щодо Тайваню чи Азії в ширшому сенсі. Потенційна публічна зустріч між Трампом і Кім Чен Ином викликала б ще більше занепокоєння у Японії.

Також європейські дипломати заявили, що американські чиновники намагалися применшити значення саміту та знизити очікування щодо будь-яких суттєвих результатів. Але багато союзників США хвилюються, що зустріч створить образ трьох лідерів, які планують поділити землю на сфери впливу.

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Деякі з них згадували «Ялтинську конференцію II». Вони мали на увазі саміт 1945 року між США, Великою Британією та Радянським Союзом, який допоміг сформувати повоєнну Європу.

За даними двох джерел, того ж дня, коли Трамп зустрінеться з Сі та Путіним, його посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф будуть у Берліні разом із високопосадовцями з України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, ЄС та НАТО. Мета зустрічі – координація дій перед наступним раундом переговорів з Росією в Абу-Дабі наступного тижня.

Переговори Трапа, Путіна і Сі — що відомо

Володимир Путін прибув із дводенним робочим візитом до Шеньчженю (КНР), де відкривається 33-та зустріч лідерів економік АТЕС. Сьогодні, 18 листопада, відбулась двостороння зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем, вона тривала понад дві години.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили тему «українського врегулювання» на переговорах.

На 19 листопада запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна. Сторони нібито мають обговорити питання ядерного роззброєння і стратегічної стабільності. Втім, на Заході побоюються, що за зачиненими дверима лідери можуть порушити питання майбутнього війни в Україні без участі української сторони.

Президент США Дональд Трамп вже прибув до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Його особисто зустрів Сі Цзіньпін. Очільник КНР знову влаштував цілу церемонію зустрічі американського лідера, натомість не зробивши цього для російського диктатора Володимира Путіна. Останнього зустрічав член Постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю та голова апарату лідера країни Цай Ці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені, «якщо така можливість буде».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що очікує «великої потенційної вигоди» від тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що Трамп готує угоду щодо України. Зазначається, що раптове прагнення США укласти масштабну угоду про завершення війни в Україні поставило Європу у складне становище. Американські представники тиснуть на посадовців Києва і Москви, щоб вон розглянули нові пропозиції щодо правил НАТО, розміщення військових сил і озброєння в Європі.

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