"Щось має статися": Трамп зробив нову заяву про переговори Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне мирної угоди між Україною та РФ, але Володимир Зеленський і Путін «ще не готові» до переговорів.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS News.

Президент США наголосив, що він залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною, незважаючи на зростальну невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між очільником Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

«Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити», — резюмував Дональд Трамп.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заперечив, що він лише обурюється діями Путіна і нічого не робить, щоб його зупинити. «У мене немає жодного повідомлення для президента Путіна, він знає мою позицію. Він прийме рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені ним, або незадоволені. А якщо ми незадоволені, ви побачите, що станеться», — сказав Трамп в Овальному кабінеті, коли проводив зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.