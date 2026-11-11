Щось пішло не так в Абу-Дабі: чому переговори України та РФ зайшли в глухий кут — Le Monde

Переговори в Абу-Дабі

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Мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США в Абу-Дабі поки не принесли відчутних результатів. Москва не погоджується на припинення вогню, тоді як американські представники обговорюють із партнерами ширший план європейської безпеки, який викликає занепокоєння в Києві та Європі.

Про це пише французьке видання Le Monde, аналізуючи перебіг переговорів, які розпочалися 10 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Після чотирьох годин обговорень сторони не досягли помітного прориву. Президент України Володимир Зеленський назвав дискусії «конструктивними», проте російська делегація утрималася від публічних коментарів.

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Показовою, за оцінкою видання, стала зустріч керівника Офісу президента Кирила Буданова з представником російської делегації Дмитром Мінаєвим, який очолює контррозвідку ФСБ. За даними української розвідки, саме Мінаєв організовував замах на Буданова 2019 року.

США шукають компроміс із Росією, але Європа непокоїться

Попри відсутність результатів, у Вашингтоні позитивно оцінюють сам факт відновлення прямих переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо заявив 9 листопада, що Дональд Трамп зробив завершення російсько-української війни одним зі своїх пріоритетів.

«Схоже, ми єдина країна у світі, а президент — єдиний лідер, який може посадити росіян та українців за один стіл», — сказав Рубіо журналістам у Парижі.

Водночас американська адміністрація визнає складність переговорів і необхідність шукати нестандартні рішення.

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За інформацією Le Monde, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер останніми місяцями просували ідею економічного зближення з Росією ще до завершення війни. Зокрема, обговорювалися можливі домовленості в енергетичній сфері.

Тепер американська сторона порушує питання створення нової архітектури європейської безпеки, яка враховувала б інтереси Росії. У Європі побоюються, що це дозволить Кремлю висувати ширші вимоги, а питання негайного припинення бойових дій відійде на другий план.

На думку експертів, поспіх Вашингтона може бути пов'язаний і з внутрішньополітичною ситуацією у США після проміжних виборів.

«Віткофф і Кушнер, ймовірно, дуже нервують і хочуть представити себе миротворцями, а не бізнесменами. Вони знають, що демократи в Конгресі уважно стежитимуть за їхньою роботою», — зазначила очільниця Міжнародної кризової групи Комфорт Еро.

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Європа наполягає на припиненні вогню до великої мирної угоди

Представники Німеччини, Франції та Великої Британії прибули до Абу-Дабі, щоб узгодити позиції зі США перед тристоронніми переговорами. Європейські партнери побоюються, що Вашингтон може піти на додаткові поступки Москві заради швидкого укладення угоди.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров різко висловився проти участі європейців у переговорному процесі, заявивши: «Нехай європейці залишаються в готелі!»

Попри обмежену роль у зустрічах, європейські дипломати донесли американським представникам свої ключові вимоги.

«Ми дуже чітко визначили свої пріоритети. Обговорення архітектури безпеки — чому б і ні, але спочатку має бути припинення вогню, потім гарантії безпеки для України, щоб запобігти будь-якій новій російській агресії. Лише після цього ми зможемо говорити про ширший план», — пояснив один із європейських дипломатів.

У спільній заяві США та європейських партнерів також наголосили на необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність України та створити надійні механізми післявоєнної безпеки.

При цьому Вашингтон допускає розширення переговорів із залученням європейських країн у майбутньому. Однак наразі невідомо, чи погодиться Росія на припинення вогню, якого вимагають Київ та його союзники.

Сам Зеленський, коментуючи дипломатичні зусилля під час перебування в Копенгагені, наголосив, що його завдання — не догоджати Трампу, а зробити все можливе для залучення американців і європейців до переговорів.

Таким чином, головна суперечність залишається незмінною: Україна та Європа вимагають спочатку зупинити бойові дії, тоді як Москва не погоджується на запропоноване припинення вогню.

Мирні переговори — останні новини

США хочуть змінити формат переговорів про мир в Україні — залучити країни Європи. Представник президента США Джаред Кушнер заявив, що протягом останніх місяців американська, українська та європейська сторони спільно розробляли пропозиції щодо закінчення військово конфлікту.

Зі слів американського політика, Путін готовий до миру «за належних умов». Втім, про що саме йдеться, він не повідомив.

Відомо, що Україна передала Росії пропозиції про перемир’я. Зокрема, йдеться про припиненя вогню в Чорному морі та енергетиці й тепер чекає на відповідь Росії.

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