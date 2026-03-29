Прапори України та НАТО / © Associated Press

Реклама

Україна і НАТО сьогодні ніколи не були такими близькими — ані у сфері політичної взаємодії, ані в практичному військовому співробітництві. Рівень діалогу між сторонами є безпрецедентно інтенсивним і, за оцінками, базується на довірі.

Водночас, як зазначає The Telegraph, існує фактор, який і досі утримує Україну поза Альянсом.

Видання пише, що Києву доводиться постійно створювати нові формати взаємодії, щоб доносити свою позицію до союзників і краще розуміти їхні підходи. Водночас частина країн уже фактично сприймає Україну як майбутнього члена НАТО та пропонує постійну координацію.

Реклама

Однак головною причиною відсутності членства називають вплив Кремля.

«Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому — це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати», — зазначає видання.

За оцінкою авторів, ця конструкція базується на трьох ключових міфах, які, як стверджується, Росія активно просуває у світі.

Перший — про нібито обіцянки нерозширення НАТО на схід, що, як підкреслюється, не відповідає дійсності.

Реклама

Другий — про те, що вступ України до НАТО нібито автоматично спричинив би війну з Росією. Водночас нагадується, що Росія вже атакувала Україну до будь-яких перспектив членства в Альянсі.

«Навіть Генрі Кіссінджер, який тривалий час вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає», — цитує видання.

Третій міф — що саме перспектива вступу України до НАТО стала причиною повномасштабної війни. У матеріалі наголошується, що це не відповідає дійсності, а справжньою метою Росії є знищення української державності.

«Росія розпочала війну, тому що хотіла — і досі хоче — знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність», — йдеться в матеріалі.

Реклама

Також підкреслюється, що членство України в НАТО або ЄС стало б чітким сигналом неможливості відновлення імперських амбіцій Москви.

Окремо зазначається, що Україна вже фактично відіграє важливу роль у безпеці Альянсу: її армія, бойовий досвід та оборонні інновації можуть суттєво посилити НАТО.

У підсумку видання доходить висновку, що Україна поступово стає не лише споживачем безпекових гарантій, а й їхнім джерелом для Європи.

«П’ятий рік поспіль Україна є щитом Європи. Але насправді Україна заслуговує бути мечем Європи. І мечем НАТО», — підсумовує The Telegraph.

Реклама

