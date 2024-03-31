Шефір прокоментував своє звільнення з посади першого помічника Зеленського

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра.
Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що, попри звільнення, залишається в команді президента Володимира Зеленського.
Про це він сказав у коментарі "Бабелю".
"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", - заявив Шефір.
Нагадаємо, 30 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра. Зеленський влаштував "чистку" в РНБО та Офісі президента. Глава держави, зокрема звільнив Олексія Данілова та двох заступників керівника ОП.
Президент також анонсував продовження кадрової "чистки".
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