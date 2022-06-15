Східний фланг: США готові підтримати союз України, Британії, Польщі та країн Балтії

Сполучені Штати Америки зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО й готові прихильно поставитися до регіональних ініціатив, зокрема об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, - пише Укрінформ.

«Ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі – ред.)», - зазначила посол США.

Впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних «мініформатних» альянсів, зокрема у сфері оборони.

«Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати», - додала американський дипломат.

Організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.

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