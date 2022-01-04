"Східний сусід ЄС не бажає жити у мирі": в Естонії назвали РФ загрозою для усієї Європи

"Східний сусід ЄС не бажає жити у мирі": в Естонії назвали РФ загрозою для усієї Європи

Лаанет каже, що Росія не хоче жити в демократії.

Російська Федерація становить загрозу безпеці всієї Європи та НАТО.

Таку думку висловив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, пише Рostimees.

"Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити у мирі та демократії, а також не дає цього іншим", - зпаявив естонський міністр.

За його словами, для Росії деякі країни - це лише території для завоювання, а не самостійні держави, де народи мають свою мову, культуру і право обирати свій шлях розвитку.

Міністр запевнив, що в Естонії є сильні союзники, тому тепер вона не буде у цій боротьбі самотньою.

До слова, раніше Калле Лаанет заявив, що прийшла пора "покінчити з постійними спробами режиму Путіна дестабілізувати безпеку в Європі". Він також закликав Москву припинити військову підтримку сепаратистських регіонів українского Донбасу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація 10 січня 2022 року проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Крім того, очікується, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО. Наступного дня, 11 січня - переговори представників Росії та ОБСЄ.

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