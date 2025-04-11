Країни Європи готові відправити війська до України / © Associated Press

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Наразі у «коаліції охочих» є шість країн, які готові реально відправити власні війська до України.

Про це інформує AFP.

Видання пише, що британський міністр оборони Джон Гілі на зустрічі «коаліції охочих» в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив, що планування розміщення західних військ в Україні є «реальним і суттєвим».

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«Наші плани добре розроблені», — наголосив міністр.

У Лондоні кажуть, що на повторних переговорах було досягнуто прогресу. Водночас інші міністри кажуть, що існує невизначеність щодо цілей будь-якого можливого розгортання військ і чи буде це підтримано Вашингтоном.

Обізнані з ситуацією чиновники кажуть, що наразі приблизно шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, заявили, що можуть надати війська.

В свою чергу голова Міністерства оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що у Стокгольма є «низка питань, які ми повинні прояснити», перш ніж брати будь-які зобов’язання.

«Корисно, якщо є ясність того, що передбачатиме ця місія, і що ми робимо — чи будемо ми підтримувати мир, стримувати чи заспокоювати», — сказав він.

Голова Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив про необхідність пропрацювання різних сценаріїв, в тому числі того, що РФ може піти на ескалацію.

Видання пише, що наразі для всіх сторін переговорів залишається проблемою невизначеність з поведінкою Сполучених Штатів Америки щодо припинення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила “коаліція охочих”.

Ми раніше інформували, що дипломат Андрій Дещиця заявив, що створення «коаліції охочих» для спільного захисту Європи від російської агресії може стати ефективною альтернативою НАТО на тлі зближення США та Росії.